scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारHDFC Bank ने जारी किये दिसंबर तिमाही के नतीजे

HDFC Bank ने जारी किये दिसंबर तिमाही के नतीजे

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, दिसंबर तिमाही में HDFC Bank का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़कर 28,470 करोड़ रुपये रहा है। YOY आधार पर देखें तो ये 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi ,UPDATED: Jan 16, 2024 18:30 IST
HDFC Bank ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं
HDFC Bank ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं

जिसका बाजार इंतजार कर रहा था आखिरकार वो रिजल्ट्स आ ही गए। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC Bank ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में HDFC Bank का मुनाफा 16,372 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की सामान तिमाही में बैंक का मुनाफा 12,259 करोड़ रुपये रहा था। 

advertisement

नेट इंट्रस्ट मार्जिन

अब बात करते हैं नेट इंट्रस्ट मार्जिन और NPA की। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, दिसंबर तिमाही में HDFC Bank का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़कर 28,470 करोड़ रुपये रहा है। YOY आधार पर देखें तो ये 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेट NPA की बात की जाए तो 0.35% से घटकर 0.31% फीसदी रहा, जबकि पिछले सितंबर क्वार्टर में ये 0.35% रहा है और YOY आधार पर देखें तो भी 0.33% रहा है। ग्रॉस NPA 1.34% से घटकर 1.26 फीसदी रहा।

Also Read: Jio Financial Services के स्टॉक में गिरावट, Buy Or Sell क्या करें निवेशक?

बैंक प्रोविजनिंग

लेकिन अगर बैंक प्रोविजनिंग की बात की जाए तो ये 45.22% से बढ़कर 4,216 करोड़ रुपये हो गया। इसके पीछे बैंक ने RBI के सर्कुलर का जिक्र किया है जिसमें Alternative Investment Funds की बात कही गई है। आपको याद हो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने Alternative Investment Funds के जरिये पुराने लोन को लौटाने के लिये नया कर्ज लेने की व्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। RBI ने बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के साथ ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भविष्‍य में ऐसा न करने को कहा है। 

बैंक डिपॉजिट

अब यहां बैंक डिपॉजिट की बात करें तो क्वार्टर आधार पर इसमें 27% का जंप आया है। सितंबर क्वार्टर में ये 22.29 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर 28.47 लाख करोड़ हो गया है। वहीं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट भी 9.5 प्रतिशत की दर से बढ़े हैं। अभी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट की बात करें तो 5.79 लाख करोड़ है जबकि करंट अकाउंट 2.58 लाख करोड़ है। डॉमेस्टिक रिटेल लोन में 111% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कमर्शियल और रूरल लोन 31% की दर से बढ़ा है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jan 16, 2024