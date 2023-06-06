Online Metting में HDFC Bank अधिकारी को बदतमीजी करना पड़ा भारी

सोशल मीडिया साइट Twitter पर एक वीडियो काफी तरीके से वायरल हो रही है। इस वीडियो के जरिए बैंकों में सीनियर अधिकारी पॉलिसी बेचने के टारगेट को पूरा करने के लिए किस कदर दवाब बनाते हैं, देखने को मिलता है। ये वीडियो बांग्ला में है। लेकिन पूरे देश में वायरल हो गई है। इंटरनल मीटिंग में ये बैंक अधिकारी कैसे अपने जूनियर्स के साथ बदतमीजी और बदसलूकी कर रहा है। आप इस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं।

HDFC बैंक के ये अधिकारी अपने जूनियर कलीग्स पर चिल्ला रहे हैं। बैंकिंग और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाने की वजह से अधिकारी को गुस्सा आ गया और वो अपने जूनियर्स पर बुरी तरह भड़क गए हैं। इस वीडियो को समझने की कोशिश करें तो ये ये मैनेजर अपने जूनियर साथी को रोजाना 75 बीमा पॉलिसी बेचने के लिए कह रहा है। एक कर्मचारी को तो वो कह रहे हैं तुम्हे 15 बैंक खाते खोलने थे, लेकिन तुम सिर्फ 5 ही खोल पाए। ऊपर से वो उसे खुलेआम धमकी दे रहा है कि अगर टारगेट पूरा नहीं तो वो अपने कर्मचारी के पास आकर वो रूप दिखाएगो जो उसने कभी नहीं देखा होगा।

HDFC बैंक ने अपने अधिकारी के बारे में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस बारे में विस्तृत जांच की जा रही है और बैंक अपने गाइडलाइंस के हिसाब से अधिकारी के व्यवहार की समीक्षा करने के बाद फैसला करेगा। बैंकिंग कारोबार की दिग्गज कंपनी ने कहा है कि वर्कप्लेस पर किसी भी तरह की गलत हरकत के लिए उसके पास जीरो टोलरेंस पॉलिसी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ये बताता है कि किस कदर बैंकों में टारगेट सेलिंग को लेकर प्रेशर रहता है। शायद जिसके चलते हमें मिससेलिंग के मामले देखने को मिलते हैं। वित्तीय प्रोडक्ट की मिस सेलिंग के मामले में वित्त मंत्री ने सभी PSU बैंकों के मुखिया को सलाह दी है कि इसके लिए सही तरीका ढूंढा जाए और लोगों को गलत प्रोडक्ट बेचने से बचा जाए।

