Hamas-Israel War: Air-India ने 14 अक्टूबर तक Israel की Flight कैंसिल की

Hamas और Israel के बीच शुरू हुई जंग के बाद Air India ने Tel Aviv से आने-जाने वाली अपनी सभी उड़ानों को कैसिंल कर दी है। एयरलाइंस ने सोशल मीडिया वेबसाइट X पर लिखा, 'पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के लिए तेल अवीव से हमारी फ्लाइट्स 14 अक्टूबर 2023 तक निलंबित रहेंगी। इस दौरान किसी भी फ्लाइट्स में कंफर्म रिजर्वेशन वाले लोगों की मदद की हर संभव कोशिश करेंगे। एअर इंडिया की तेल अवीव के लिए वीकली 5 फ्लाइट है। ये दिल्ली से सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को तेल अवीव के लिए उड़ान भरती हैं। हमास और इजराइल के बीच शनिवार को जंग शुरू हुई। इजराइल ने कहा है कि रविवार को जंग में उसके 30 सैनिक मारे गए हैं। वहीं, इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि उनकी कार्रवाई में अब तक हमास के 400 लड़ाके मारे गए हैं और कई को पकड़ लिया है। ​​​​​​

दूसरी तरफ, रविवार सुबह लेबनान के आतंकी संगठन Hezbollah ने भी इजराइल पर मोर्टार अटैक किया है। जवाब में इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। हमास ने 7 अक्टूबर को 5 हजार रॉकेट से इजराइल पर हमला किया था। इजराइली डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन जॉनथन कॉनरिकस ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि हमास ने महिलाओं और बच्चों समेत करीब 200 इजराइली लोगों को बंधक बना लिया है। इन्हें गाजा की तरफ ले जाया गया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें हमास के लड़ाके इजराइली नागरिकों को जबरदस्ती गाड़ियों में बैठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इजराइल में हुए आतंकी हमले की खबर से स्तब्ध हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और मृतकों के परिवार के साथ हैं। मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं।