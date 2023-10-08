scorecardresearch
GST: ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर जीएसटी 1 अक्टूबर, 2023 से ही लागू होगा

जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा दिल्ली के मंत्री ने और कैसीनो का मुद्दा गोवा के मंत्री ने उठाया। यह जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म होने के बाद किसी अन्य के तहत लिया गया, जिस पर मंत्री बात करना चाहते थे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 8, 2023 11:04 IST
ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होंगे
ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होंगे

Online Gaming, Horse Race और Casino पर 28% जीएसटी 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होंगे। रेवेन्यु सेक्रेटरी Sanjay Malhotra ने शनिवार को कहा, ''राज्य 1 अक्टूबर, 2023 से इसे पारित करने पर सहमत हो गए हैं।'' यह उन राज्यों के लिए भी होगा, जिन्होंने अभी तक इसके लिए सक्षम कानून नहीं बनाया है। उन्होंने जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि कम से कम 18 राज्यों ने कर लगाने के लिए संशोधन पारित कर दिया है, जबकि 13 ने अभी तक ऐसा नहीं किया है या इसके लिए अध्यादेश जारी नहीं किया है। समझा जाता है कि दिल्ली और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों ने भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर ""Retrospective Taxation" और उन्हें भेजे गए नोटिस का मुद्दा उठाया है। इस पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, मल्होत्रा ने कहा कि हालांकि यह कुछ राज्यों द्वारा उठाया गया था, लेकिन कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजे जा रहे जीएसटी नोटिस "retrospective taxation'' के नहीं हैं। 

जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाली वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा दिल्ली के मंत्री ने और कैसीनो का मुद्दा गोवा के मंत्री ने उठाया। यह जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म होने के बाद किसी अन्य मद के तहत लिया गया, जिस पर मंत्री बात करना चाहते थे। दिल्ली के मंत्री की चिंता यह थी कि उन पर कर लगाने से  उद्योग खत्म हो जाएगा। हमारे युवाओं को इस उद्योग की जरूरत है और फिर इन कंपनियों को जो नोटिस गए हैं, उनका मुद्दा भी उठा रहे हैं। हमने उनकी बात सुनी। हालांकि, इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि इस पर अभी भी कुछ मुकदमेबाजी हो सकती है।

Nirmala Sitharaman ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा दिल्ली के मंत्री ने और कैसीनो का मुद्दा गोवा के मंत्री ने उठाया

Oct 8, 2023