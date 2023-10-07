GST Meeting: Millet पर टैक्स में कटौती, डिस्टिल्ड अल्कोहल पर भी घटा टैक्स

scorecardresearch
जीएसटी बैठक में तय हुआ कि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) पर जीएसटी लगता रहेगा हालांकि राज्य अगर चाहें तो वो इसे हटा सकते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 7, 2023 18:07 IST
केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman की अध्यक्षता में आज दिल्ली में GST Council की 52वीं बैठक हुई जिसमें Millet आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि मिलेट आटे की पहुंच आम लोगों तक पहुंचे इसलिए इसलिए इससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा वहीं 70% तक अनब्रैंडेड मिलेट प्रोडक्ट पर जीरो जीएसटी लगेगा। जीएसटी बैठक में तय हुआ कि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) पर जीएसटी लगता रहेगा हालांकि राज्य अगर चाहें तो वो इसे हटा सकते हैं।

Oct 7, 2023