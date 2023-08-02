scorecardresearch
आज होगी GST Council की बैठक, कई मुद्दों पर होगी अहम चर्चा

GST काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और होर्स रेस पर 28% GST काउंसिल लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगा और अंतिम फैसला लेगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया था। इन पर अब तक 18% टैक्स लगता था। वहीं कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब के इम्पोर्ट पर लगने वाले GST को भी हटाने की मंजूरी दी थी।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 2, 2023 15:12 IST
GST Council की बैठक का नेतृत्व खुद केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman करने वाली है

आज यानि बुधवार GST Council की और बैठक होने जा रही है। इस बैठक का नेतृत्व खुद केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman करने वाली है। जुलाई में हुई पिछली बैठक में, GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और होर्स रेस पर 28% टैक्स लगाने का फैसला लिया था। इसके बाद, बड़ी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और उनके सीईओ ने सरकार से इस फैसले को बदलने का अनुरोध किया था।

कंपनियों का तर्क था कि इससे नये स्टार्टअप के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए अब आज GST काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और होर्स रेस पर 28% GST काउंसिल लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगा और अंतिम फैसला लेगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया था। इन पर अब तक 18% टैक्स लगता था। वहीं कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब के इम्पोर्ट पर लगने वाले GST को भी हटाने की मंजूरी दी थी। सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों के बिल पर लगने वाले GST को कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली थी। अब इनमें 18% के बजाय 5% GST लगेगा। रेयर डिजीज में इस्तेमाल होने वाले फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज पर अब GST नहीं लगाने का फैसला लिया गया है।

ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और होर्स रेस पर 28% GST के प्रस्ताव पर होगी चर्चा 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 2, 2023