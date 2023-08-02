scorecardresearch
चीनी कार कंपनी BYD के खिलाफ DRI की जांच

BYD ने DRI के प्रारंभिक जांच के बाद शेष राशि जमा कर दी है, अतिरिक्त कर शुल्क और जुर्माने की जांच के लिए एक और जांच शुरू की गई है। डीआरआई ने अभी तक बीवाईडी को अंतिम नोटिस जारी नहीं किया है।

Ankur Tyagi
Aug 2, 2023
BYD के खिलाफ DRI की जांच

चीनी वाहन निर्माता BYD के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की जांच चल रही है। 

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माता कंपनी बीवाईडी ने 730 मिलियन रुपये (9 मिलियन डॉलर) का टैक्स नहीं चुकाया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि बीवाईडी ने डीआरआई के प्रारंभिक जांच के बाद शेष राशि जमा कर दी है, अतिरिक्त कर शुल्क और जुर्माने की जांच के लिए एक और जांच शुरू की गई है। डीआरआई ने अभी तक बीवाईडी को अंतिम नोटिस जारी नहीं किया है।

पिछले महीने, केंद्र ने कथित तौर पर हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी में भारत में 1 बिलियन डॉलर के प्लांट लगाने के बीवाईडी मोटर्स के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। दोनों कंपनियों ने हैदराबाद में इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। BYD की भारत में पहले से ही मौजूदगी है, जहां वह कॉर्पोरेट बेड़े को Atto 3 इलेक्ट्रिक SUV और e6 इलेक्ट्रिक सेडान बेचती है।इसके अलावा, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की इकाई ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने पहले ही BYD के तकनीकी सहयोग से दो इलेक्ट्रिक बसें विकसित की हैं।

Aug 2, 2023