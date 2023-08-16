GQG Partners ने Adani Power में खरीदी 8% हिस्सेदारी
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप की कंपनियों में GQG Partners लगातार अपनी हिस्सेदारी बढा रहा है। डील करीब 9,000 करोड़ की है। ये हिस्सेदारी अदाणी परिवार ने बेची है।
अमेरिकी निवेशक फर्म GQG Partners ने Adani Power में 8.1% हिस्सेदारी खरीदी है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार GQG Partners ने सेकेंडरी मार्केट से अदाणी पॉवर के 31 करोड़ शेयर खरीदे हैं। ये डील करीब 9,000 करोड़ की है। ये हिस्सेदारी अदाणी परिवार ने बेची है।
इन खबरों के बीच Adani Power का स्टॉक 2.29% गिरकर आज 279.30 पर बंद हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप की कंपनियों में GQG Partners लगातार अपनी हिस्सेदारी बढा रहा है।