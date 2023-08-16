scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारGQG Partners ने Adani Power में खरीदी 8% हिस्सेदारी

GQG Partners ने Adani Power में खरीदी 8% हिस्सेदारी

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप की कंपनियों में GQG Partners लगातार अपनी हिस्सेदारी बढा रहा है। डील करीब 9,000 करोड़ की है। ये हिस्सेदारी अदाणी परिवार ने बेची है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 16, 2023 20:11 IST
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप की कंपनियों में GQG Partners लगातार अपनी हिस्सेदारी बढा रहा है
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप की कंपनियों में GQG Partners लगातार अपनी हिस्सेदारी बढा रहा है

अमेरिकी निवेशक फर्म GQG Partners ने Adani Power में 8.1% हिस्सेदारी खरीदी है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार GQG Partners ने सेकेंडरी मार्केट से अदाणी पॉवर के 31 करोड़ शेयर खरीदे हैं। ये डील करीब 9,000 करोड़ की है। ये हिस्सेदारी अदाणी परिवार ने बेची है।

Also Read: पनडुब्बी सौदे की खबरों के बीच Mazagon Dock के शेयरों में 6% की तेजी

advertisement

इन खबरों के बीच Adani Power का स्टॉक 2.29% गिरकर आज 279.30 पर बंद हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप की कंपनियों में GQG Partners लगातार अपनी हिस्सेदारी बढा रहा है।

Adani Power का स्टॉक 2.29% गिरकर आज 279.30 पर बंद हुआ
Adani Power का स्टॉक 2.29% गिरकर आज 279.30 पर बंद हुआ

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 16, 2023