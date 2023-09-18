scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारVishwakarma Scheme लेकर सरकार का बड़ा कदम, वित्त मंत्री ने क्या कहा योजना पर?

Vishwakarma Scheme लेकर सरकार का बड़ा कदम, वित्त मंत्री ने क्या कहा योजना पर?

कुल 18 कारीगरों और शिल्पकारों की सूचि तैयार की गयी है जिसमे बढ़ई, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राज मिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले शामिल है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 18, 2023 08:47 IST
Vishwakarma Scheme लेकर सरकार का बड़ा कदम
Vishwakarma Scheme लेकर सरकार का बड़ा कदम

17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री Narendra Modi ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की हैं। इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इसके लिए 13 हजार करोड़ का फंड बनाया जाएगा। इसी योजना पर वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने कहा है कि विश्वकर्मा स्कीम के लाभार्थियों को थ्री-लेयर वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। इसमें पहला-ग्राम पंचायत, दूसरा-जिला कलेक्टर और तीसरा-स्टेट की ओर से अप्वाइंट की गई कमेटी होगी। इस क्रेडिट सपोर्ट स्कीम में एलिजिबल क्राफ्टमैन और आर्टेशियन को विश्वकर्मा सर्टिफिकेट, ID कार्ड, और बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। निर्माला सीतारमण ने कहा, इस योजना में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज चुने गए कारीगरों को जरूरी स्किल ट्रेनिंग देगा। साथ ही, उनके द्वारा बनाए गए लोकल प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच दिलाने के लिए काम करेगा।

advertisement

Also Read: बच्चों ने विशेष अंदाज में मनाया पीएम का जन्मदिन

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्कीम से देशभर के करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फायदा मिलेगा। इस योजना के पहले फेज में कामगारों को 5% इनटरेस्ट रेट पर 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। जिसे, अगले फेज में यह राशि 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फिलहाल कुल 18 कारीगरों और शिल्पकारों की सूचि तैयार की गयी है जिसमे बढ़ई, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राज मिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले शामिल है।

प्रधानमंत्री ने लॉन्च की Vishwakarma Scheme
प्रधानमंत्री ने लॉन्च की Vishwakarma Scheme

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 18, 2023