बच्चों ने विशेष अंदाज में मनाया पीएम का जन्मदिन

भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र को पूरे देश से जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही हैं क्योंकि वह आज (17 सितंबर) 73 वर्ष के हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह और प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन भारत में आम लोग भी उनका जन्मदिन अनोखे तरीके से मना रहे हैं। पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी में स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 73वें जन्मदिन पर उनके जैसे कपड़े पहनकर और चेहरे पर मास्क पहनकर शुभकामनाएं दीं।

इन जश्नों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी दुनिया भर से पीएम को बधाइयां मिल रही हैं।

भाजपा 14 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रधान मंत्री मोदी के जन्मदिन को 'सेवा सप्ताह' के रूप में मना रही है। पार्टी ने घोषणा की कि उसके नेता देश भर में इस सप्ताह भर चलने वाले उत्सव के दौरान कई सामाजिक पहल शुरू करेंगे।