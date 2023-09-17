बच्चों ने विशेष अंदाज में मनाया पीएम का जन्मदिन

scorecardresearch
भाजपा 14 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रधान मंत्री मोदी के जन्मदिन को 'सेवा सप्ताह' के रूप में मना रही है। पार्टी ने घोषणा की कि उसके नेता देश भर में इस सप्ताह भर चलने वाले उत्सव के दौरान कई सामाजिक पहल शुरू करेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 17, 2023 15:32 IST
भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र को पूरे देश से जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही हैं क्योंकि वह आज (17 सितंबर) 73 वर्ष के हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह और प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन भारत में आम लोग भी उनका जन्मदिन अनोखे तरीके से मना रहे हैं। पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी में स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 73वें जन्मदिन पर उनके जैसे कपड़े पहनकर और चेहरे पर मास्क पहनकर शुभकामनाएं दीं।

Also Read: 21 मिनट में नई दिल्ली से 'यशोभूमि' द्वारका सेक्टर 25, PM मोदी ने किया नए मेट्रो रूट का उद्घाटन

इन जश्नों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी दुनिया भर से पीएम को बधाइयां मिल रही हैं।

