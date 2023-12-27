सरकार 25 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचेगी भारत चावल

scorecardresearch
अनाज और दालों में मुद्रास्फीति पैदा करने वाले संरचनात्मक मुद्दों को रेखांकित करते हुए निम्न-आय समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा किया। पंत ने निर्यात प्रतिबंध और घरेलू आपूर्ति बढ़ने के बावजूद गेहूं की बढ़ती कीमतों पर भी संदेह व्यक्त किया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 27, 2023 16:28 IST
केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भारत चावल को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर पेश कर सकती है
केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भारत चावल को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर पेश कर सकती है। सरकार बढ़ती खाद्य महंगाई से निपटने के लिए यह नीति लाने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने लाइवमिंट को बताया कि सरकार चावल को सस्ती दर पर बेचने की योजना पर काम कर रही है। फिलहाल भारत गेहूं का आटा और चना दाल 2,000 से अधिक खुदरा केंद्रों पर बेचे जाते हैं। इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री, देवेन्द्र पंत ने प्रकाशन को बताया कि सब्सिडी वाले खाद्यान्न पहल से पता चलता है कि आर्थिक विकास के आंकड़े आय पिरामिड के निचले स्तर की स्थिति का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं।

उन्होंने अनाज और दालों में मुद्रास्फीति पैदा करने वाले संरचनात्मक मुद्दों को रेखांकित करते हुए निम्न-आय समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा किया। पंत ने निर्यात प्रतिबंध और घरेलू आपूर्ति बढ़ने के बावजूद गेहूं की बढ़ती कीमतों पर भी संदेह व्यक्त किया। उन्हें उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक धीरे-धीरे गिरकर 4% पर आ जाएगा, लेकिन उनका अनुमान है कि मुद्रास्फीति औसतन 5. 2-5 के आसपास रहेगी। 

