Aviation Industry को एक समान GST से बढ़ावा! एयरलाइन शेयरों में उछाल? मंगलवार को इन शेयरों पर रहेगी नजर

कम लागत वाली एयरलाइन इंडिगो (IndiGo Airlines) का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (InterGlobe Aviation Limited) के शेयर आज BSE पर 4331 रुपये के पिछले बंद भाव से 1.25 प्रतिशत बढ़कर 4385.10 रुपये पर बंद हुए।

केंद्र सरकार ने सोमवार को सभी विमानों और विमान इंजन भागों पर 5% की एक समान IGST दर लागू करने की घोषणा की। यह जानकारी आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री (Union Minister of Civil Aviation) किंजरापु राममोहन नायडू ने दी।

सोमवार से ही प्रभावी एकसमान दर की सिफारिश भारत की वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने जून में की थी और यह "विमानों के पुर्जों, घटकों, परीक्षण उपकरणों, औजारों और टूल-किट" के आयात पर लागू होगी।

मंगलवार, 16 जुलाई, 2024 को विमानन शेयरों पर नजर रखें

चूंकि यह निर्णय समग्र रूप से विमानन उद्योग (Aviation Industry) को लाभ पहुंचाने वाला है, इसलिए मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के इस निर्णय के बीच InterGlobe Aviation (IndiGo), SpiceJet, Jet Airways और Global Vectra HeliCorp सहित विमानन शेयरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

SpiceJet Limited: स्पाइसजेट के शेयर आज 55.89 रुपये पर बंद हुए, जो पिछले बंद से 7.71 प्रतिशत ऊपर है।

Global Vectra HeliCorp Limited: भारत की सबसे बड़ी निजी हेलीकॉप्टर कंपनी ग्लोबल वेक्टरा हेलीकॉर्प लिमिटेड के शेयर आज बीएसई पर 203.65 रुपये के पिछले बंद भाव से 1.99 प्रतिशत बढ़कर 207.70 रुपये पर बंद हुए।

Jet Airways: BSE के अनुसार, जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के शेयर आज 42.54 रुपये पर बंद हुए, जो पिछले बंद भाव 41.86 रुपये से 1.62 प्रतिशत अधिक है।

विमान, विमान इंजन भागों पर एक समान जीएसटी (GST)

नागरिक विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह निर्णय भारत के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) उद्योग को वैश्विक विमानन केंद्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि इससे परिचालन लागत में कमी आएगी, कर क्रेडिट के मुद्दे हल होंगे और निवेश आकर्षित होगा।

नायडू ने कहा, “एमआरओ वस्तुओं पर एक समान 5 प्रतिशत आईजीएसटी दर की शुरूआत विमानन क्षेत्र के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। इससे पहले, विमान घटकों पर 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की अलग-अलग जीएसटी दरों ने चुनौतियों का निर्माण किया, जिसमें एक उलटा शुल्क ढांचा और एमआरओ खातों में जीएसटी संचय शामिल है। यह नई नीति इन असमानताओं को समाप्त करती है, कर संरचना को सरल बनाती है और एमआरओ क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है।

मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में, हम आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत को एक अग्रणी विमानन केंद्र में बदलने के लिए उनका समर्थन इस नीति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है।"

भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए, नायडू ने कहा कि भारतीय एमआरओ उद्योग 2030 तक 4 बिलियन डॉलर का उद्योग बनने का अनुमान है। यह नीति परिवर्तन एमआरओ सेवाओं के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्रालय को विश्वास है कि यह कदम भारतीय एमआरओ क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देगा और एक मजबूत और कुशल विमानन क्षेत्र का निर्माण करेगा। भारत सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख विमानन बाजारों में से एक है, जिसके विमानों का बेड़ा वर्तमान 700 से बढ़कर 2030 तक 1,500 से अधिक हो जाने की उम्मीद है।