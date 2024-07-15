जानें क्या है CLAT 2025 के नियम और इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के यूजी, पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए 15 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शरू हो चुका है।CLAT के माध्यम से देश के के 22 NLU में LLB, LLM के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के इच्छुक छात्र 15 अक्तूबर तक रजिस्टर कर सकते हैं।

भारत में कुल 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं जो सरकारी हैं और यहाँ लॉ के UG और PG कोर्स कराए जाते हैं। इन NLU में CLAT की परीक्षा के द्वारा ही एडमिशन ले सकते हैं और इस साल ये परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को होगी जिसके लिए छात्र-छात्रायें 15 जुलाई 2024 से 15 अक्तूबर 2024 तक CLAT के फॉर्म को भर के परीक्षा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं।

CLAT के ज़रिए 5 वर्ष वाला इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम भी कर सकते हैं जिसके लिए 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को 12वीं में 45 फ़ीसद अंक होना अनिवार्य हैं तो वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी से आने वाले उम्मीदवारों को 12वीं में 40 फ़ीसदी अंक की आवश्यकता होती है। हाल ही में जो उम्मीदवार 12वीं में हैं उन्हें मार्च-अप्रैल तक अपनी 12वीं की परीक्षा पूरी करनी होगी।

ऐसे ही जो उम्मीदवार LLM के एक वर्षीय कोर्स में दाख़िला लेना चाहते हैं उनके पास LLB या समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए जिसमें उन्हें 50 फ़ीसदी के अंक होना अनिवार्य है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले उम्मीदवारों को 45 फीसदी अंक के साथ LLB की डिग्री होना अनिवार्य है। अप्रैल-मई 2025 में LLB फाइनल ईयर की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार भी LLM कोर्स के लिए दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि UG CLAT 2025 के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है।

CLAT परीक्षा के लिए एप्लिकेशन फीस ₹3500 से ₹4000 के बीच है। SC/ST, दिव्यांग और BPL उम्मीदवारों के लिए एप्लिकेशन फीस ₹3500 हैं और अन्य वर्ग जैसे अनरिजर्व्ड, ओबीसी उम्मीदवार के लिए ₹4000 है।

CLAT एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो इस वर्ष 1 दिसंबर को ऑफलाइन मोड में कराई जाएगी। पेपर के लिए एक ही शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक निश्चित की गई है। उम्मीदवार CLAT की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac पर जाकर अन्य जानकारी ले सकते हैं।