LIC Agents के लिए खुशख़बरी, वित्त मंत्रालय ने लिए बड़े फैसले
LIC एजेंट की ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाई गई है। एलआईसी एजेंट्स के लिए ग्रेच्युटी लिमिट 3 लाख रुपए थी। अब ग्रेच्युटी लिमिट को 3 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। दोबारा जॉइन करने वाले एजेंट को फायदा मिलेगा। जो एजेंट बीच में LIC की एजेंसी छोड़ने के बाद दोबारा से जॉइन करते हैं, वो अपने पुराने काम का कमीशन पाने के हकदार होंगे।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के एजेंट और कर्मचारियों से जुड़ी 4 बड़ी स्कीम्स को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने उनके लिए ग्रेच्युटी सीमा, रीन्यूएबल कमीशन की पात्रता, टर्म इंश्योरेंस कवर और फैमिली पेंशन के लिए एक समान रेट को मंजूरी दी है। इस फैसले से 1 लाख रेगुलर कर्मचारियों और 13 लाख एजेंट को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसके जरिए एजेंट को वित्तीय स्थिरता मिल सकेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम की ग्रोथ और भारत में बीमा पैठ को गहरा करने में LIC के एजेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि LIC कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण के लिए फैमिली पेंशन की 30% की एक समान दर लागू होगी। पहले यह सीमा 15% थी।
इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस कवर की लिमिट भी बढ़ाई गई है। इस फैसले में एजेंट के लिए टर्म इंश्योरेंस कवर की मौजूदा लिमिट ₹3,000-₹10,000 को बढ़ाकर ₹25,000-₹1,50,000 कर दी है। दोबारा जॉइन करने वाले एजेंट को फायदा मिलेगा। जो एजेंट बीच में LIC की एजेंसी छोड़ने के बाद दोबारा से जॉइन करते हैं, वो अपने पुराने काम का कमीशन पाने के हकदार होंगे। इसके अलावा LIC एजेंट की ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाई गई है। एलआईसी एजेंट्स के लिए ग्रेच्युटी लिमिट 3 लाख रुपए थी। अब ग्रेच्युटी लिमिट को 3 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।