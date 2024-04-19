Godrej Family Business: देश के सबसे पुराने बिज़नेस हाऊस में कैसे हो रहा है बंटवारा?

आजादी से पहले बने कॉरपोरेट घराने Godrej Group के बंटवारे की प्रक्र‍िया शुरू हो चुकी है। ये कंपनी 1897 में स्टेबलिश हुई थी और इसकी जड़े आजादी और स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ी हुई है। इस समय ग्रुप की वैल्‍यूएशन 1.76 लाख करोड़ रुपये है। लेकिन अब इस ग्रुप में बंटवारे का पूरा प्रोसेस शुरु हो चुका है। मीड‍िया र‍िपोर्ट के मुताबिक गोदरेज पर‍िवार के मेंबर अब एक-दूसरे की कंपनियों के बोर्ड से हट रहे हैं, यानि की इस्तीफा दे रहे हैं। इसके साथ ही, जल्द ही वो अपनी-अपनी हिस्सेदारी बेच देंगे। अब यहां सवाल उठता है कि ये बंटवारा आखिर हो किसके बीच रहा है और क्यों हो रहा है?

advertisement

बिजनेस

तो सबसे पहले इसके बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी ग्रुप हार्ड वेयर, होम अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत स्पेस रॉकेट जैसे सेग्मेंट में काम करती है। ग्रुप में इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, एग्रो प्रोडक्‍ट, रियल एस्टेट और कंज्‍यूमर प्रोडक्‍ट भी शामिल हैं।

गोडरेज फैमिली

अगर गोडरेज फैमिली को देखे तो सबसे पहला नाम है अर्देशिर गोदरेज हैं, जिन्होंने गोदरेज ग्रुप की नींव रखी। उनके छोटे भाई पिरोजशाह गोदरेज। तो इनके यहां चार बच्चे हुए। जिनके नाम सोहराब फिरोजशाह गोदरेज, दूसरा दोसा गोदरेज, तीसरे बुरजोर और चौथे नवल गोदरेज हैं। अब इनके बच्चों की बात की जाए तो जिनके बीच बंटवारा हो रहा है, वो हैं दौसा के बेटे राशिद गोदरेज हैं। वहीं बुरजोर के बेटे आदि गोदरेज और नादिर हैं और नवल गोदरेज के दो बच्चे मशेद गोदरेज और स्मिता कृष्णा जमशेद हैं। यानि आद‍ि के चचेरे भाई नादिर गोदरेज हैं। वहीं, जमशेद गोदरेज और स्मिता कृष्णा जमशेद की बहन हैं। इसके अलावा आदि, नादिर और जमशेद के कज‍िन रिशद गोदरेज हैं।

Also Read: Nestle News Update: CCPA ने FSSAI से Nestle पर लगे आरोपों की जांच करने को कहा

स्प्लिट हो किसके बीच रहा है

अब बात करते हैं कि आखिर ये स्प्लिट हो किसके बीच रहा है?ये बंटवारा गोदरेज फैम‍िली की दो शाखाओं के बीच हो रहा है. एक तरफ आद‍ि गोदरेज और उनके भाई नादिर गोदरेज हैं तो दूसरी तरफ जमशेद गोदरेज और उनकी बहन स्मिता गोदरेज कृष्णा हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएट्स का नेतृत्व आदि गोदरेज और उनके भाई करते हैं। वहीं गोदरेज एंड बॉयस (जी एंड बी) का नेतृत्व जमशेद गोदरेज और उनकी बहन करती हैं। आदि ओर नादिर गोदरेज एंड बॉयस में अपने हिस्से को दूसरी शाखा को बेच देंगे। गोदरेज ग्रुप में पांच लिस्टेंड कंपनियां JCPL, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट और एस्टेक लाइफसाइंसेज शामिल हैं। जमशेद गोदरेज और उनके परिवार के लोग गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (GCPL) और गोदरेज प्रॉपर्टीज में अपने चचेरे भाइयों को पारिवारिक व्यवस्था के तहत हिस्सेदारी ट्रांसफर करेंगे।

मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक

मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, करीब 3400 करोड़ रुपये के एसेट्स हैं जिनमें से ज्यादातर मुंबई के इलाकों में है। वो गोदरेज एंड बॉयस (G&B) के अधीन रहेंगी। वहीं स्वामित्व अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए एक अलग समझौते पर काम किया जाएगा। इनका मार्केट कैप करीब 2.34 लाख करोड़ रुपये थहै। पांच लिस्टेड फर्मों ने वित्त वर्ष 23 में लगभग 42,172 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 4,065 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दर्ज किया है। (G&B) एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। जानकारों के मुताबिक, गोदरेज फैमिली काउंसिल दो महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़ी मुख्य बारीकियों को सुलझाया है। इनमें विभाजन के बाद गोदरेज ब्रांड नाम का उपयोग, संभावित रॉयल्टी भुगतान और (G&B) के पास मौजूद लैंड का वैल्यूएशन शामिल है।