Gaurav Banerjee बने Sony Pictures के नए CEO

सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (SPNI) ने डिज्नी स्टार के Gaurav Banerjee को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। बनर्जी करीब दो महीने में सोनी से जुड़ेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस मामले के हवाले से ये जानकारी दी है। पिछले हफ्ते सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के MD और CEO एनपी सिंह ने ऐलान किया था कि कंपनी के साथ 25 साल तक जुड़े रहने के बाद वो अपना पद छोड़ने जा रहे हैं। हालांकि, जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता, तब तक वे नेतृत्व करते रहेंगे।

बनर्जी ने डिज्नी की इंडिया यूनिट से इस्तीफा दिया

रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा, बनर्जी ने डिज्नी की इंडिया यूनिट से इस्तीफा दे दिया है। वह डिज्नी इंडिया की स्ट्रीमिंग सर्विस हॉटस्टार के कंटेंट हेथ और हिंदी भाषी बाजारों में कंपनी के टीवी चैनलों के बिजनेस हेड थे।

बनर्जी ने जर्नलिज्म से अपना करियर शुरू किया था

बनर्जी ने 2004 में प्राइम-टाइम एंकर और सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में स्टार न्यूज में शामिल होने से पहले आजतक में अपना करियर शुरू किया था। 2005 में, उन्होंने बंगाली न्यूज चैनल स्टार आनंद को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2008 में वह नेटवर्क के रीजनल एंटरटेनमेंट चैनलों के लिए कंटेंट स्ट्रैटजी का नेतृत्व करने के लिए स्टार इंडिया में चले गए। इससे कंपनी को बंगाल में स्टार जलसा और महाराष्ट्र में स्टार प्रवाह के लॉन्च के साथ नए बाजारों में विस्तार करने में मदद मिली। 2009 में स्टार प्लस के लिए कंटेंट स्ट्रैटेजी के प्रमुख नियुक्त किए गए। बनर्जी के आने के बाद दीया और बाती हम और ससुराल गेंदा फूल जैसे हिट शो से चैनल को 2010 में अपनी लीडरशिप पोजीशन फिर से हासिल करने में मदद मिली। 2013 में उन्हें जनरल मैनेजर के पद पर प्रमोट किया गया और 2015 में उन्होंने कंटेंट स्टूडियो की लीडरशिप संभाली।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ली



बनर्जी के पास दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशंस रिसर्च सेंटर से फिल्म निर्माण और टीवी प्रोडक्शन में मास्टर डिग्री है। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में स्नातक की पढ़ाई पूरी की।

सोनी के CEO ने पिछले हफ्ते इस्तीफे का ऐलान किया था

पिछले हफ्ते सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के MD और CEO एनपी सिंह ने इस्तीफे का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था- SPNI और इसकी सफलता के प्रति मेरा कमिटमेंट मजबूत बना हुआ है। मेरे कार्यकाल के दौरान, हमने इंडस्ट्री बेंचमार्क स्थापित किए हैं, अपनी पहुंच का विस्तार किया है और कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा- मैं चाहता हूं कि सफलता की हमारी विरासत जारी रहे और नई लीडरशिप में आगे बढ़े। हमने मेरे उत्तराधिकारी के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सक्सेशन प्लानिंग की प्रोसेस शुरू कर दी है सही उत्तराधिकारी ढूंढना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सोनी के 16 एंटरटेनमेंट और 10 स्पोर्ट्स चैनल

सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया टेलीविजन चैनल ऑपरेट करती है। इसके 16 एंटरटेनमेंट चैनल और 10 स्पोर्ट्स चैनल है। 1995 में इसने भारत में अपनी पहला चैनल लॉन्च किया था। इसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सोनी लिव भी है। सोनी नेटवर्क्स इंडिया का नाम अब कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड हो गया है। यह जापान की कंपनी सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी है। कंपनी की 167 देशों में रीच है।