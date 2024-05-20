Byju संकट: रजनीश कुमार, टीवी मोहनदास पई सलाहकार समिति से हटेंगे

बायजू का संकट: भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार और इंफोसिस के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी टीवी मोहनदास पई ने संकटग्रस्त एडटेक फर्म बायजू की सलाहकार फर्म का हिस्सा बनने के लिए अपने अनुबंधों को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है। कुमार और पई का एक साल का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद वे सलाहकार बोर्ड से बाहर निकलना चाहते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार

लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार, रजनीश कुमार और टीवी मोहनदास पई ने बायजू के संस्थापक बायजू रणवेन्द्रन को अपने फैसले से अवगत करा दिया है। बोर्ड से बाहर निकलने और वित्तीय संकटों के बाद कंपनी को कानूनी लड़ाई में धकेलने के बाद उनका जाना हुआ है। दोनों वरिष्ठ अधिकारी उस सलाहकार पैनल का हिस्सा थे जिसे बायजू ने उन निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए स्थापित किया था जो बढ़ती कानूनी परेशानियों के बीच कंपनी के भविष्य को लेकर चिंतित थे। रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें एक अनाम कार्यकारी का हवाला दिया गया है, पाई और कुमार दोनों ही बायजू से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी भारत और अमेरिका दोनों में अपने लेनदारों और प्रमुख शेयरधारकों की ओर से कई मुकदमों का सामना कर रही है। लेनदार और शेयरधारक चाहते हैं कि बायजू रवींद्रन को कुप्रबंधन के कारण बाहर किया जाए। पैनल के फोकस क्षेत्र तीन-आयामी थे - बायजू से अपने प्रशंसित वित्तीय विवरण का खुलासा करवाना, रवींद्रन को टीम के पुनर्निर्माण में मदद करना और शेयरधारकों के साथ बेहतर संचार करना। रिपोर्ट के अनुसार, कार्यकारी ने कहा, बायजू ने मजबूत शुरुआत की, लेकिन फिर सभी प्रकार के मुकदमों में उलझ गया। सलाहकार बोर्ड ने कथित तौर पर बोर्ड का विस्तार करने और बोर्ड समिति की संरचना को बदलने के लिए रवींद्रन के साथ भी काम किया।

BYJU'S का बयान

बायजू रवींद्रन ने कहा कि मुकदमेबाजी के कारण उनकी योजनाएँ विलंबित हो गई हैं, लेकिन वे हमेशा पाई और कुमार की सलाह पर भरोसा करेंगे। "रजनीश कुमार और मोहनदास पाई ने पिछले साल अमूल्य सहायता प्रदान की है। कुछ विदेशी निवेशकों द्वारा चल रहे मुकदमों ने हमारी योजनाओं में देरी की है, लेकिन चल रहे पुनर्निर्माण में उनकी सलाह पर भरोसा किया जाएगा, जिसका नेतृत्व मैं व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूँ," उन्होंने एक बयान में कहा। कुमार और पई ने रविवार देर रात एक बयान में कहा: "संस्थापकों के साथ हमारी चर्चा के आधार पर, यह पारस्परिक रूप से तय किया गया कि सलाहकार परिषद का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। हालाँकि औपचारिक जुड़ाव समाप्त हो गया है, संस्थापक और कंपनी हमेशा किसी भी सलाह के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम संस्थापकों और कंपनी को भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देते हैं।" कथित तौर पर बायजू के साथ उनका जुड़ाव हमेशा एक निश्चित अवधि के आधार पर था।

बायजू का संकट

कभी सबसे शानदार स्टार्टअप में से एक, जिसका 2022 में मूल्यांकन 22 बिलियन डॉलर था, बायजू का मूल्यांकन कंपनी के एक निवेशक ब्लैकरॉक द्वारा घटाकर 1 बिलियन डॉलर कर दिया गया। इस बीच, एक अन्य निवेशक सिकोइया कैपिटल (अब पीक XV पार्टनर्स) ने अपना निवेश रद्द कर दिया है।

पीक XV पार्टनर्स

पीक XV पार्टनर्स के जीवी रविशंकर, चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव के विवियन वू और प्रोसस के रसेल ड्रेइसनस्टॉक के खराब कॉर्पोरेट प्रशासन के कारण इसके बोर्ड से हटने के बाद बायजू की मुश्किलें बढ़ गईं। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विवरणों में देरी के कारण बायजू के वैधानिक ऑडिटर डेलोइट ने भी इस्तीफा दे दिया।

हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया

इस पूरे हंगामे के बीच बायजू ने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और वेतन में देरी की। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन मोहन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बायजू के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कई दिवालियेपन की कार्यवाही चल रही है। पिछले महीने बायजू के शेयरधारकों ने 200 मिलियन डॉलर के राइट्स इश्यू को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अदालती सुनवाई पूरी होने तक वह इस फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता।