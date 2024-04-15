Byju’s India CEO Arjun Mohan Resigns: नियुक्ति के 6 महीने बाद ही इस्तीफा दिया सीईओ अर्जुन मोहन ने

scorecardresearch
NewsकारोबारByju’s India CEO Arjun Mohan Resigns: नियुक्ति के 6 महीने बाद ही इस्तीफा दिया सीईओ अर्जुन मोहन ने

सितंबर 2023 में मृणाल मोहित बायजू से जाने के बाद कंपनी ने अर्जुन मोहन को अपने भारतीय कारोबार का सीईओ बनाया था। अर्जुन मोहन जुलाई 2023 में बायजू से उसके इंटरनेशनल बिजनेस के सीईओ के तौर पर दोबारा जुड़े थे। इससे पहले वे बायजू के साथ करीब ग्यारह सालों तक काम कर चुके थे।

Dipak Singh
New Delhi ,UPDATED: Apr 15, 2024 14:06 IST
बायजू इंडिया के सीईओ अर्जुन मोहन ने पद संभालने के छह महीने बाद ही कंपनी छोड़ दी है
Byju India के सीईओ Arjun Mohan ने पद संभालने के छह महीने बाद ही कंपनी छोड़ दी है। यह एक महत्वपूर्ण शीर्ष-स्तरीय इस्तीफा है जो परेशान एडटेक फर्म को और संकट में डाल सकता है। हालांकी बायजू रवींद्रन की कंपनी दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख में अपनी भूमिका को फिर से संभालेंगे, जबकि अर्जुन बाहरी सलाहकार के तौर पर बायजू को अपना सहयोग देते रहेंगे।  
कंपनी के एक बयान में कहा गया है, मोहन के जाने के बाद रवींद्रन थिंक एंड लर्न के तहत आने वाले भारतीय कारोबार के लिए दिन-प्रतिदिन के संचालन का नियंत्रण संभालेंगे। रवींद्रन लगभग चार साल बाद दैनिक मामलों के शीर्ष पर लौट रहे हैं। मोहन पिछले साल कंपनी के सीईओ के रुप में म़ृणाल मोहित की जगह ली थी। ये दोनो रवींद्रन के संस्थापक जीचिंग कॉमन एडमिशन टेस्ट के शुरुआती दिनों में पूर्व छात्र थे।

Also Read: Forbes List 2024: Ramesh Kunhikannan फोर्ब्स लिस्ट में शामिल Byju Raveendran बाहर

इस पुनर्गठन का उद्देश्य कंपनी को अधिक चुस्त, लागत-कुशल बनाना और बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए बेहतर स्थिति में लाना है। हर विभाग के अपने हेड होंगे जो सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। रवींद्रन ने कठिन समय के दौरान मोहन के नेतृत्ल की प्रशंसा की तथा उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। रवींद्रन ने कहा- अर्जुन ने कठिन दौर में बायजू को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण काम किया। हम उनके नेतृत्व के आभारी हैं और रणनीतिक सलाहकार के रुप में उनके लगातार योगदान की आशा करते हैं।
यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब बायजू का लक्ष्य दीर्घकालिक सफलता के लिए अपने परिचालन को सुव्यवस्थित करना है। कंपनी अब अपने कारोबार को तीन मुख्य प्रभागों में समेकित करेगी: लर्निंग ऐप,ऑनलाइन क्लासेस और ट्यूशन सेटर और टेस्ट-प्रेप।
यह पुनर्गठन सीईओ के रूप में अर्जुन मोहन के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा की गई व्यापक समीक्षा और लागत-बचत पहल के बाद किया गया है।

सितंबर 2023 में मृणाल मोहित बायजू से जाने के बाद कंपनी ने अर्जुन मोहन को अपने भारतीय कारोबार का सीईओ बनाया था। अर्जुन मोहन जुलाई 2023 में बायजू से उसके इंटरनेशनल बिजनेस के सीईओ के तौर पर दोबारा जुड़े थे। इससे पहले वे बायजू के साथ करीब ग्यारह सालों तक काम कर चुके थे। बाद में वे इंडिया बिजनेस के सीईओ के तौर पर अपग्रेड में चले गए थे। दिसंबर 2022 में उन्होंने अपग्रेड से इस्तीफा दे दिया था।

Abhishek
Apr 15, 2024