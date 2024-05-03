Flipkart Big Saving Days Sale: Apple iPhone 15 पर 16,000 रुपये की छूट

Flipkart Big Saving Days सेल अब भारत में शुरू हो गई है और 9 मई को खत्म होगी। सेल के दौरान, Apple iPhone 15 जिसे भारत में 79,990 रुपये में लॉन्च किया गया था। Flipkart पर 16,000 रुपये के इंस्टेंट डिस्काउंट पर बिक रहा है। सेल के दौरान, ग्राहकों को SBI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ कुछ बेहतरीन स्मार्टफोन डील्स के बारे में बताया गया है जिन्हें आपको इस चल रहे सेल सीजन में मिस नहीं करना चाहिए।

फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज़ सेल: स्मार्टफोन पर बेस्ट डील

"एप्पल आईफोन 15" 79,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया Apple iPhone 15, चल रही सेल के दौरान Flipkart पर 63,999 रुपये में लिस्टेड है। खरीदारों को UPI पेमेंट पर 500 रुपये की छूट भी मिलेगी। इस तरह, ग्राहकों को बिना किसी बैंक ऑफ़र के iPhone 15 पर 16,000 रुपये से ज़्यादा की छूट मिलेगी।

सैमसंग गैलेक्सी S23 5G

सैमसंग गैलेक्सी S23 5G को पिछले साल भारत में 74,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। यह वर्तमान में फ्लिपकार्ट पर 46,999 रुपये में लिस्टेड है। इसके अलावा, खरीदार चल रही फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज़ सेल के दौरान SBI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 1,000 रुपये की तत्काल छूट पा सकते हैं। इससे कीमत में 29,000 रुपये की कमी आएगी।

नथिंग फोन 2

नथिंग फोन 2 को भारत में 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। अब यह फ्लिपकार्ट पर 36,999 रुपये में बिक रहा है। सेल के दौरान, खरीदारों को SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा।

सैमसंग गैलेक्सी S23 FE 5G

सैमसंग गैलेक्सी S23 FE 5G को फ्लिपकार्ट पर 54,999 रुपये से कम करके 34,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। ग्राहकों को SBI बैंक क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। इससे कीमत में 21,000 रुपये की कमी आएगी।



गूगल पिक्सेल 8

75,999 रुपये में लॉन्च हुआ Google Pixel 7 अब चल रही Flipkart Big Saving Days सेल के दौरान 62,999 रुपये में बिक रहा है। अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है, तो आपको 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे प्रभावी कीमत 61,999 रुपये हो जाएगी।