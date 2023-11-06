scorecardresearch
इस लॉजिस्टिक कंपनी के आए शानदार नतीजे

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 6, 2023 16:49 IST
स्नोमैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने रेवेन्यु में करीब 30 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की है
स्नोमैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने रेवेन्यु में करीब 30 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की है

30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान, Snowman Logistics Ltd ने रेवेन्यु में करीब 30% की ग्रोथ दर्ज की है। पिछले वर्ष की समान अवधि के लिए 6% की वृद्धि दर्ज करते हुए EBITDA 24.11 करोड़ रुपये से बढ़कर 25.54 करोड़ रुपये हो गया और PAT पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 2.67 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.93 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने EBDITDA के मोर्चे पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है। EBITDA 45.37 करोड़ रुपये से बढ़कर 50.96 करोड़ रुपये हो गया और PAT पिछले वर्ष की इसी छमाही में 4.56 करोड़ रुपये से बढ़कर 6.31 करोड़ रुपये हो गया।

कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में स्नोमैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के सीईओ, श्री सुनील नायर ने कहा, "दूसरी तिमाही पारंपरिक रूप से हमारी कंपनी के लिए एक कमजोर समय होता है लेकिन इसके बावजूद, हमारी रणनीतिक पहल इसे एक सफल तिमाही बनाने की क्षमता रखती है। आगे देखते हुए, हमें आगामी तिमाहियों के लिए आइसक्रीम, क्यूएसआर (क्विक सर्विस रेस्तरां) और सीफूड उद्योगों से वॉल्यूम के लिए मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है।

कंपनी ने EBDITDA के मोर्चे पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है

Nov 6, 2023