JP Power Share Price: इस शेयर में क्यों आ रही है जबरदस्त तेजी?

सोमवार के कारोबार में Jai Prakash Power Ventures Limited के शेयरों में लगातार चौथे सत्र में बढ़त दर्ज की गई। स्टॉक 20% बढ़कर 13.75 रुपये के एक साल के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ये पेनी शेयर अपने एक साल के निचले स्तर 5.17 रुपये से 165.96% बढ़कर मल्टीबैगर में बदल गया है।कंपनी 10 नवंबर को अपनी दूसरी तिमाही (Q2 FY24) के नतीजे घोषित करने वाली है। सितंबर 2023 तक, प्रमोटरों के पास जेपी पावर में 24% हिस्सेदारी थी। टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "जयप्रकाश पावर वेंचर्स में तेजी है, लेकिन 14.35 रुपये के अगले प्रतिरोध के साथ दैनिक चार्ट पर भी ओवरबॉट किया गया है। निवेशकों को मौजूदा स्तरों पर मुनाफावसूली करनी चाहिए क्योंकि 12.20 रुपये के समर्थन के नीचे दैनिक बंद होने से 10 बजे तक गिरावट हो सकती है।

आनंद राठी शेयर्स के जिगर एस पटेल ने कहा कि हमें आने वाले सत्रों में कुछ मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है। शेयर का एक साल का बीटा 1.76 है, जो कम अस्थिरता का संकेत देता है।

(अस्वीकरण: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।)