scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारAdani Wilmer Share News: इस कंपनी को क्यों बेच रहे हैं Gautam Adani?

Adani Wilmer Share News: इस कंपनी को क्यों बेच रहे हैं Gautam Adani?

पिछले साल कंपनी को 607 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। इस साल मई से लेकर अब तक अडानी विल्मर के शेयरों में कमजोरी देखने को ही मिल रही है। मौजूदा वक्त में अडानी विल्मर के शेयर 317 रुपए के लेवल पर कामकाज कर रहे हैं।

Advertisement
Adarsh
Adarsh
New Delhi,UPDATED: Nov 6, 2023 14:11 IST
अडानी ग्रुप की कंज्यूमर गुड्स कंपनी अडानी विल्मर से जल्द अडानी नाम गायब हो सकता है
अडानी ग्रुप की कंज्यूमर गुड्स कंपनी अडानी विल्मर से जल्द अडानी नाम गायब हो सकता है

Adani Group की कंज्यूमर गुड्स कंपनी Adani Wilmar से जल्द अडानी नाम गायब हो सकता है। जी सही सुना आपने, अडानी ग्रुप अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का प्लान कर रही है। हम सभी जानते है कि ये कंपनी Fortune ब्रांड नाम से देश में तेल, आटा, दाल और चावल जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं का कारोबार करती है। भारत के दूसरे दिग्गज कारोबारी Gautam Adani अपनी FMCG कंपनी अडानी विल्मर में 43.97 फीसदी हिस्सा बेचने जा रहे हैं। इस बारे में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी विल्मर की हिस्सेदारी बेचने को लेकर गौतम अडानी कई दिग्गज कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अडानी विल्मर की हिस्सेदारी बेचने की ये डील एक महीने के अंदर पूरी हो सकती है। गौतम अडानी ग्रुप अडानी विल्मर में अपनी हिस्सेदारी तीन अरब डॉलर में बेचने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है अगर अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी करीब 44 फीसदी है तो बाकि हिस्सेदारी किसकी है तो इस समय ज्वाइंट वेंचर में सिंगापुर की Wilmar International की 43.97 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 12% है। हालांकि इस मामले में अडानी ग्रुप की तरफ से कोई खास जानकारी नहीं दी गई है लेकिन इस मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक अडानी ग्रुप कई बिजनेस से बाहर निकालने की योजना बना रहा है।

advertisement

Also Read: Britannia Share Price: एक साल में 20% बढ़ा ये शेयर, आगे भी ब्रोकरेज हाऊस बुलिश

अब ऐसे में सवाल उठता है कि गौतम अडानी इस बिजनेस से बाहर क्यों निकलना चाहते हैं? तो गौतम अडानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट कारोबार पर फोकस करने की योजना बना रहा है। अडानी विल्मर में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना इसी प्लान का एक हिस्सा है। अडानी ग्रुप इस पैसे का उपयोग अपने मेन बिजनेस के लिए करने जा रहा है फिलहाल इस रकम से कर्ज चुकाने की कोई जानकारी सामने नहीं है। खाद्य तेल के कारोबार में भारत के FMCG मार्केट में अडानी विल्मर का दबदबा है। अदाणी विल्मर ने मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजों को भी पेश किया है। जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी को 131 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में उसे 49 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। 

अडानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट कारोबार पर फोकस करने की योजना बना रहा है
अडानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट कारोबार पर फोकस करने की योजना बना रहा है

पिछले साल कंपनी को 607 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। इस साल मई से लेकर अब तक अडानी विल्मर के शेयरों में कमजोरी देखने को ही मिल रही है। मौजूदा वक्त में अडानी विल्मर के शेयर 317 रुपए के लेवल पर कामकाज कर रहे हैं। पिछले एक महीने में ये स्टॉक करीब साढ़े 9% टूट चुका है। वहीं 6 महीने में करीब 20% की गिरावट आई है। एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक की कीमत आधे से भी ज्यादा टूट चुकी है। अब देखना होगा कि कबतक ये डील हो पाती है।

Adani Wilmar के शेयर
Adani Wilmar के शेयर

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 6, 2023