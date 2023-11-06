Britannia Share Price: एक साल में 20% बढ़ा ये शेयर, आगे भी ब्रोकरेज हाऊस बुलिश

एफएमसीजी फर्म Britannia Industries Limited के शेयरों में एक साल में 20% की तेजी दिखाई दी है। दिलचस्प बात ये है कि 4 नवंबर, 2022 को ये स्टॉक 52-सप्ताह के निचले स्तर 3743 रुपये पर पहुंच गया था, जिसके बाद इस शेयर में करीब 21% की तेजी आई। नौ महीने के बाद, ब्रिटानिया का स्टॉक 6 जुलाई, 2023 को 5268.55 रुपये के उच्च स्तर को छू चुका है। मौजूदा सत्र में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के शेयर बीएसई पर 4564.14 रुपये पर सपाट कारोबार कर रहे थे। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.09 लाख करोड़ रुपए हो गया। कुल 1162 शेयरों में 53 लाख रुपये का कारोबार हुआ। इस साल की शुरुआत से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के शेयरों में 6.23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल शेयर के पीछे तेजी की वजह इसके रिजल्ट हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में (YoY) बेसिस पर 19% की वृद्धि की है।कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 343 आधार अंक बढ़कर 19.68% हो गया है।

एचएसबीसी ने 4700 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर होल्ड कॉल दी है। रेलिगेयर ब्रोकिंग ने लंबी अवधि के नजरिए से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के शेयरों का सुझाव दिया है। ब्रोकरेज ने 5,348 रुपये के लक्ष्य के लिए 'खरीदें' रेटिंग दी है। मोतीलाल ओसवाल ने दूसरी तिमाही की कमाई के बाद 4,680 रुपये का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है और स्टॉक पर तटस्थ रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज ने अपने FY24/FY25 EPS अनुमान को बरकरार रखा है।

