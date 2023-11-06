Stocks To Watch Today: आज किन शेयरों पर रहेगी नजर?

State Bank of India: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में 16,383.18 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 15,017.18 करोड़ रुपये के मुकाबले 9.1% अधिक है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एसबीआई को 14,329 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज करने की उम्मीद थी। देश के सबसे बड़े ऋणदाता ने 1,14,782.48 करोड़ रुपये की तुलना में 25.7% अधिक 1,44,256.12 करोड़ रुपये की कुल आय दर्ज की। स्टैंडअलोन आधार पर, एसबीआई ने 14,330 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। तिमाही में परिचालन लाभ सालाना आधार पर 8.07% कम होकर 19,417 करोड़ रुपये रहा। आधे साल के लिए बैंक का आरओए और आरओई क्रमशः 1.10% और 22.57% रहा। Q2FY24 के लिए शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) में सालाना आधार पर 12.27% की वृद्धि हुई। Q2FY24 के लिए घरेलू एनआईएम सालाना आधार पर 12 बीपीएस घटकर 3.43% हो गया।

Bank of Baroda: बैंक ऑफ बड़ौदा का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में अग्रिम वृद्धि के कारण साल-दर-साल 28.4% बढ़ा। तिमाही में राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ने 4,253 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की, जो क्रमिक आधार पर 4.5% अधिक है। शुद्ध लाभ ब्लूमबर्ग द्वारा अनुमानित 3,921 करोड़ रुपये से अधिक रहा। खुदरा ऋणों में वृद्धि के कारण, 30 सितंबर को बैंक की घरेलू सकल अग्रिम राशि साल-दर-साल लगभग 17% बढ़कर 8.3 ट्रिलियन रुपये हो गई। आगे चलकर, बैंक की ऋण पुस्तिका 15% से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। कॉरपोरेट लोन बुक के 12-13% बढ़ने की उम्मीद है, और रिटेल बुक के 20% से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। बैंक का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में अग्रिम वृद्धि के कारण साल-दर-साल 28.4% बढ़ा

Bank of India: पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी स्वामित्व वाले बैंक ऑफ इंडिया ने शनिवार को सितंबर 2023 तिमाही में शुद्ध लाभ 52% बढ़कर 1,458 करोड़ रुपये होने की सूचना दी। बैंक ऑफ इंडिया ने एक विज्ञप्ति में कहा कि शहर-मुख्यालय वाले बैंक ने एक साल पहले की अवधि में 960 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ दर्ज किया था। तिमाही के दौरान अग्रिम भुगतान में 10% की वृद्धि और शुद्ध ब्याज मार्जिन में 0.04% की वृद्धि के साथ 3.08% तक बैंक की मुख्य शुद्ध ब्याज आय 13% बढ़कर 5,740 करोड़ रुपये हो गई।

Vedanta: खनन प्रमुख ने वित्त वर्ष 2014 की दूसरी तिमाही में 1,783 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो मुख्य रूप से नई कर दर को अपनाने के बाद एक बार की असाधारण वस्तु से प्रभावित हुआ। इसकी तुलना में, कंपनी ने एक साल पहले की तिमाही में 1,808 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान, अरबपति अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वीईडीएल का राजस्व 6.3% बढ़कर 38,945 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि के दौरान 36,654 करोड़ रुपये था। कंपनी को भारत में अपने फेरोक्रोम उत्पादन को 450,000 टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने के लिए 2,650 करोड़ रुपये के निवेश के लिए बोर्ड की मंजूरी भी मिली।

NTPC: सरकारी स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी ने शनिवार को कहा कि उसकी इकाई द्वारा 50 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई का वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के बाद उसकी समूह स्थापित क्षमता 73,874 मेगावाट तक पहुंच गई है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है, "एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, जो एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने 4 नवंबर को गुजरात में दयापार परियोजना में 50 मेगावाट पवन की अपनी पहली परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है, जिससे समूह की स्थापित क्षमता 73,874 मेगावाट हो गई है।

Delhivery: निदेशक मंडल ने लगभग 52 करोड़ रुपये के कुल मूल्य पर फाल्कन ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड की अतिरिक्त 4.75% इक्विटी शेयर पूंजी प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस अधिग्रहण के बाद, फाल्कन ऑटोटेक में डिलीवरी की कुल हिस्सेदारी 39.33% होगी।

Indian Oil Corporation (IOC): कंपनी द्वारा विनियामक फाइलिंग के अनुसार, IOC ने दिवाला कार्यवाही में लगभग 148 करोड़ रुपये में मर्केटर पेट्रोलियम का अधिग्रहण किया है। “मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड (एमपीएल) में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए आईओसी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई बेंच ने दिवाला और दिवालियापन संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत 2 नवंबर, 2023 के अपने आदेश के तहत मंजूरी दे दी है। 2016, ”फर्म ने फाइलिंग में कहा, एमपीएल के पास कैम्बे बेसिन, गुजरात में स्थित एक ऑनलैंड तेल और गैस अन्वेषण ब्लॉक है। ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2005/9, जिसे कंपनी ने 2008 में 7वें एनईएलपी बोली दौर में जीता था, में 45.5 मिलियन बैरल तेल भंडार की संभावित क्षमता है, पीटीआई की रिपोर्ट।

JSW Infrastructure: सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाले जेएसडब्ल्यू समूह का बंदरगाह व्यवसाय जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में कार्गो आवाजाही में वृद्धि पर भरोसा करते हुए, आने वाले वर्षों में अपने सभी बंदरगाहों पर क्षमता उपयोग को लगभग 80-85% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि कंपनी कुल कार्गो हैंडलिंग क्षमता को लगभग दोगुना कर 300 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की भी योजना बना रही है। टर्मिनल और ग्रीनफ़ील्ड बंदरगाहों के मिश्रण के कारण, हमारे बंदरगाहों पर वर्तमान क्षमता उपयोग लगभग 64% है। मौजूदा निवेश के साथ हम संभवत: इसे 80-85% तक ले जा सकते हैं क्योंकि ये सभी संपत्तियां रणनीतिक रूप से स्थित हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के संयुक्त एमडी और सीईओ अरुण माहेश्वरी ने एक साक्षात्कार में बताया, कार्गो वॉल्यूम बढ़ने के साथ, उपयोग में वृद्धि होगी, और इसके शीर्ष पर, हम सरकार के निजीकरण कदम के तहत अधिग्रहण करना चाह रहे हैं।

