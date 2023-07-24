EPF पर मिलेगा 8.15% का ब्याज, सरकार ने मामूली राहत दी

scorecardresearch
FY23 के लिए, EPFO को 90,497.57 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। सॉफ्टवेयर के कारण ग्राहकों के लिए FY22 के लिए ब्याज क्रेडिट में देरी हुई क्योंकि ग्राहकों की पासबुक को कर योग्य और गैर-कर योग्य योगदान में विभाजित करना पड़ा।

New Delhi,UPDATED: Jul 24, 2023 16:06 IST
EPF पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% का ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने (CBT) 28 मार्च को इस वित्तीय वर्ष के लिए भविष्य निधि पर ब्याज दर 0.05% बढ़ाकर इसे 8.15% कर दिया था। इसके बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। महंगाई की वजह से लोगो को उम्मीद थी कि पीएफ पर मिलने वाला ब्याज इस बार बढ़ सकता है।

Also Read: Yatharth Hospital का IPO 26 जुलाई से होगा ओपन

FY23 के लिए, EPFO को 90,497.57 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। सॉफ्टवेयर के कारण ग्राहकों के लिए FY22 के लिए ब्याज क्रेडिट में देरी हुई क्योंकि ग्राहकों की पासबुक को कर योग्य और गैर-कर योग्य योगदान में विभाजित करना पड़ा।

Jul 24, 2023