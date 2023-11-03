Elvish Yadav: रेव पार्टी में सांप... क्या होगी एल्विश यादव की गिरफ्तारी

scorecardresearch
शिकायत के आधार पर ड्रग्स डिपार्टमेंट के अलावा वन विभाग और नोएडा पुलिस की टीम ने ये छापेमारी की थी। छापा मारकर पुलिस ने राहुल, टीटूनाथ, जयकरन, नारायण और रविनाथ नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह मामला वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा हुआ है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 3, 2023 15:53 IST
Youtuber Elvish Yadav विवादों में फंस गए हैं। दरअसल, Noida में होने वाली Rave Party में सांप का जहर सप्लाई करने में एल्विश का नाम लिया जा रहा है। पुलिस ने पांच आरोपियों को सांप और जहर के साथ गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने एल्विश यादव का नाम लिया। इसके बाद पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, नोएडा में होने वाली रेव पार्टी में जहरीले सांपों की सप्लाई की जाती थी। इसकी जानकारी होने पर पुलिस टीम ने छापा मारा तो पांच आरोपियों को मौके से पकड़ लिया। उनके पास से कई जहरीले सांप और सांप का जहर मिला है। आरोपियों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने एल्विश यादव का नाम लिया। इसके बाद पुलिस ने एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज कर ली है।

शिकायत के आधार पर Drugs Department के अलावा Forest Department और Noida Police की टीम ने ये छापेमारी की थी। छापा मारकर पुलिस ने राहुल, टीटूनाथ, जयकरन, नारायण और रविनाथ नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह मामला वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा हुआ है। एल्विश पर तस्करी से लेकर गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी आयोजित कराने का आरोप है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक रेव पार्टी में न सिर्फ सांपों के जहर का इस्तेमाल होता था, बल्कि विदेशी लड़कियां भी बुलाई जाती थीं।

