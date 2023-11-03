scorecardresearch
DDA Flats In Delhi: Diwali से पहले अपने घर का सपना होगा पूरा, आ गई सबसे बड़ी स्कीम

द्वारका सेक्टर 19बी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 700 से ज्यादा, एमआईजी में 900 से ज्यादा, सुपर एचआईजी में 170 और पेंट हाउस के 14 फ्लैट्स रखे हैं। द्वारका सेक्टर 14 में ईडब्ल्यूएस के 1000 से ज्यादा, एलआईजी में 300 से ज्यादा और एमआईजी के 300 से अधिक फ्लैट हैं।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 3, 2023 15:34 IST
डीडीए 32,500 फ्लैट्स के साथ अब तक सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम लेकर आ रही है

DDA 32,500 फ्लैट्स के साथ अब तक सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम लेकर आ रही है। जिसमें तमाम कैटेगिरी के फ्लैट होंगे आपको सिर्फ करना इतना है कि फार्म भरना है। कीमतों के बारे में स्पष्टता नहीं है लेकिन इनमें तमाम कैटेगिरी के फ्लैट होंगे। जिसमें EWS, LIG, MIG, HIG और Super HIG के फ्लैट के साथ Pent House को भी शामिल किया गया है। पांच सालों से डीडीए के लग्जरी घरों का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन दिवाली से पहले इनका ऐलान हो सकता है। इनमें से कुछ फ्लैट्स पुराने भी हो सकते हैं जो पहली योजना में किसी कारणवश बिक नहीं पाएं हैं।  इन तमाम फ्लैटों की लोकेशन Narela, Dwarka और Loknayak Puram होगी। आइए आपको भी बताते हैं किस लोकेशन में कितने फ्लैट रखे गए हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ्लैट्स 11 लाख से शुरू हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस फ्लैट के दाम 11 से 14 लाख रुपए होंगे। जबकि एलआईजी फ्लैट्स की कीमत 14 से 30 लाख रुपए होगी।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक द्वारका सेक्टर 19बी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 700 से ज्यादा, एमआईजी में 900 से ज्यादा, सुपर एचआईजी में 170 और पेंट हाउस के 14 फ्लैट्स रखे हैं। द्वारका सेक्टर 14 में ईडब्ल्यूएस के 1000 से ज्यादा, एलआईजी में 300 से ज्यादा और एमआईजी के 300 से अधिक फ्लैट हैं। डीडीए के अधिकारी ने बिजनेस टुडे बाजार को बताया कि दिवाली से एक हफ्ते पहले सारी डिटेल्स वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी।

EWS, LIG, MIG, HIG और Super HIG के फ्लैट के साथ Pent House को भी शामिल किया गया है

