Biparjoy का असर, 40 से अधिक ट्रेन कैंसिल, कई इलाके खाली कराए गए
चक्रवात बिपरजॉय के कारण कई इलाकों में भारी तबाही की आशंका है, गुजरात के तटीय इलाकों के कुछ क्षेत्रों में गांव और कस्बे तक को खाली करना पड़ा है, सरकार सहित प्रशासनिक अमला एक्टिव मोड पर है , इस बीच बिजली, रेलवे जैसी सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका है, जिसे देखते हुए एतिहात के तौर पर भारतीय रेलवे ने 40 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। अगर आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट चेक कर लीजिए, वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
यह ट्रेनें वेस्टर्न रेलवे की ओर से रद्द की गई हैं, जिसमें एक्सप्रेस से लेकर सुपरफास्ट और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात के गुजरात में जखाऊ पोर्ट के पास लैंडफॉल बनाने की आशंका है। भारत में जिला कच्छ और अगले Pakistan की ओर बढ़ने की संभावना है। आईएमडी का अनुमान है कि चक्रवात शाम 4-8 बजे के बीच 125-135 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दे सकता है।
चक्रवात बिपरजॉय के गुरुवार की शाम को जखाऊ बंदरगाह के पास कच्छ में मांडवी और पाकिस्तान में कराची के बीच पार करने की उम्मीद है। वेस्टर्न रेलवे की ओर से कहा गया है कि यात्रियों के पैसों का पूरा रिफंड भेज दिया जाएगा, इसके लिए आपको TDR फाइल करने की आवश्यकता नहीं हैं। हालांकि आपने खिड़की से टिकट लिया है तो आप इसे कैंसिल कराकर रिफंड ले सकते हैं।