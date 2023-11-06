scorecardresearch
BT TV
NewsकारोबारDiwali Gift: Tamil Nadu की एक चाय कंपनी के मालिक ने अपने कर्मचारियों को दिया ये 'शानदार गिफ्ट'

Diwali Gift: Tamil Nadu की एक चाय कंपनी के मालिक ने अपने कर्मचारियों को दिया ये 'शानदार गिफ्ट'

समाचार एजेंसी से बात करने वाले चाय बागान के कर्मचारियों में से एक ने अप्रत्याशित उपहारों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, "हमें इस प्रकार के उपहार की कभी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने (मालिक ने) लगभग 15 रॉयल एनफील्ड बाइक उपहार में दीं, जो भी हमने पसंद कीं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 6, 2023 12:56 IST
चाय कंपनी ने मालिक अपने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट में रॉयल इनफिल्ड बुलेट देने का फैसला किया है
चाय कंपनी ने मालिक अपने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट में रॉयल इनफिल्ड बुलेट देने का फैसला किया है

चूँकि त्योहारों का मौसम आ गया है, हर कोई जश्न मनाने और उपहार प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। कुछ ऐसा ही हुआ है Tamil Nadu के Kotagiri शहर में, जहां एक चाय कंपनी ने मालिक अपने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट में Royal Enfield बुलेट देने का फैसला किया है। 190 एकड़ में फैले चाय बागान के मालिक P. Shivakumar का दिवाली के दौरान अपने कर्मचारियों को घरेलू उपकरण और नकद बोनस जैसे उदार उपहार देने का इतिहास है। हालाँकि, इस साल, उन्होंने अपने कर्मचारियों को 2 लाख रुपये से अधिक कीमत की बाइक उपहार में देकर सबको चौंका दिया है। News18 की रिपोर्ट के अनुसार, शिवकुमार ने रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल प्राप्तकर्ताओं के रूप में 15 कर्मचारियों का चयन किया, जिनमें उनके प्रबंधक, पर्यवेक्षक, स्टोरकीपर, कैशियर, फील्ड स्टाफ और ड्राइवर शामिल थे। इन सभी लोगों को एक रॉयल इनफिल्ड गिफ्ट में दी गई।

समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करने वाले चाय बागान के कर्मचारियों में से एक ने अप्रत्याशित उपहारों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, "हमें इस प्रकार के उपहार की कभी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने (मालिक ने) लगभग 15 रॉयल एनफील्ड बाइक उपहार में दीं, जो भी हमने पसंद कीं।" इससे पहले, हरियाणा में एक फार्मास्युटिकल कंपनी के मालिक ने पिछले साल दिवाली के उपहार के रूप में अपने कर्मचारियों को कारें उपहार में दीं। मिट्सकार्ट के अध्यक्ष एमके भाटिया द्वारा एक कार्यालय सहायक सहित अपने बारह स्टाफ सदस्यों को बिल्कुल नई टाटा पंच कारों की चाबियाँ सौंपते हुए दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाने वाली है।

शिवकुमार ने रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल प्राप्तकर्ताओं के रूप में 15 कर्मचारियों का चयन किया

Nov 6, 2023