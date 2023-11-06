DDA Flats: Diwali पर लॉन्च होगा DDA का पेंट हाऊस, क्या है इसकी खासियत, कितने में मिलेगा?

DDA Housing Scheme बहुत जल्द यानि Diwali से पहले करीब 9-10 नवंबर के आसपास लॉन्च हो सकती है, और इसमें मिनिमम एक फ्लैट की कीमत करीब 11 लाख बताई जा रही है। लेकिन DDA की इस स्कीम में असली चर्चा या फिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है Pent House, जब लोगों को पता चला है कि DDA इस स्कीम पेंट हाउस के लिए भी आवेदन निकाल रही है। तब से कई लोग पेंटहाउस देखने जा रहे हैं। हालांकि लिफ्ट अभी शुरू नहीं हुई है तो उनकों 12वीं और 13वीं मंजिल पर जाने में दिक्कत हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पेंटहाउस में कुल पांच कमरे हैं और सभी के साथ छोटी-बड़ी बालकनी दी गई हैं। पेंटहाउस की सबसे बड़ी बालकनी लॉबी और एक बेडरूम से अटैच है। इस बालकनी में काफी ज्यादा स्पेस है और यहां से पूरी सोसायटी और ग्रीन एरिया बेहद आसानी से देख सकते हैं। लॉबी में ही आपको ऊपरी मंजिल पर जाने की सीढ़ियां दी गई हैं। यहां तक के ऊपर जाते ही पहला दरवाजा टेरेस गार्डन में खुलता है। सीढ़ियों के दोनों तरफ एक-एक रूम हैं। पेंटहाउस में टेरेस गार्डन को लेकर भी चर्चाएं काफी गरम हैं। ये टेरेस गार्डन पेंटहाउस की ऊपरी मंजिल के साथ ही बना है। पेंटहाउस से बाहर आते ही आप लिफ्ट की लॉबी में पहुंच जाएंगे। यहां पर सिर्फ दो पेंटहाउस के लिए ये लॉबी है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि कि क्या पेंटहाउस टॉप फ्लोर पर बने हुए हैं? तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं है कि पेंटहाउस टावर के टॉप फ्लोर पर बने हैं। इनके ऊपर भी सुपर HIG और MIG के फ्लैट्स हैं।

अब यहां सर्वेंट क्वार्टर भी है। पेंटहाउस में किचन की बालकनी के साथ ही सर्वेंट क्वॉर्टर में आप एंट्री कर सकते हैं। ये एक रूम है। रूम में एक अलमीरा की जगह है। रूम काफी बड़ा है। इसमें डबल बेड रखने के बाद भी स्पेस बचेगा। साथ ही इसमें अटैच बाथरूम भी है। इसका एक डोर सीधा लिफ्ट लॉबी में खुलता है। आपको बता दें कि द्वारका में DDA पहली बार प्रीमियम क्लास के फ्लैट्स ला रही है। DDA आवासीय स्कीम के बारे में आप अधिक जानकारी के लिए डीडीए कॉल सेंटर के नंबर 1800-110-332 पर जानकारी ले सकते हैं। बताया जाता है कि यह योजना पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी। आप डीडीए की वेबसाइट dda.gov.in पर भी लॉन्चिंग के बाद फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं।