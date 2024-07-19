scorecardresearch
NewsकारोबारCrypto प्लेटफ़ॉर्म WazirX सुरक्षा उल्लंघन की चपेट में आया, $230 मिलियन की निकासी हुई

Crypto प्लेटफ़ॉर्म WazirX सुरक्षा उल्लंघन की चपेट में आया, $230 मिलियन की निकासी हुई

सुरक्षा उल्लंघन के कारण WazirX के एक वॉलेट में लग गई सेंध, जिससे उपयोगकर्ता धन की हानि हुई।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 19, 2024 14:32 IST

Crypto Exchange प्लेटफॉर्म WazirX सुरक्षा उल्लंघन की चपेट में आ गया, जिसके कारण गुरुवार को शुरुआती यूरोपीय घंटों के दौरान 230 मिलियन डॉलर से अधिक की निकासी हुई।

सुरक्षा उल्लंघन के कारण उसके एक वॉलेट से समझौता हो गया, जिससे यूज़र्स को धन की हानि हुई।

“हम जानते हैं कि हमारे मल्टीसिग वॉलेट में से एक में सुरक्षा उल्लंघन का अनुभव हुआ है। हमारी टीम सक्रिय रूप से घटना की जांच कर रही है। आपकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, INR और क्रिप्टो निकासी को अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। धैर्य और समझदारी के लिए धन्यवाद।'हम आपको आगे के अपडेट देते रहेंगे।’' क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।

प्लेटफ़ॉर्म द्वारा जून में रिपोर्ट की गई, चोरी की गई धनराशि एक्सचेंज की $500 मिलियन होल्डिंग्स का 45% से अधिक है।

सीईओ और सह-एडुल पटेल ने कहा, "क्रिप्टो प्लेटफार्मों को अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे को लगातार उन्नत करना चाहिए और लगातार फंड और तकनीकी ऑडिट करना चाहिए। यह घटना निवेशकों की सुरक्षा और क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी और मजबूत अनुपालन ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालती है।" मुड्रेक्स के संस्थापक।

मल्टीसिग वॉलेट, जिसमें प्रसंस्करण से पहले लेनदेन को अधिकृत और पुष्टि करने के लिए दो या दो से अधिक निजी कुंजी की आवश्यकता होती है, शामिल थे।

लुकऑनचैन के प्रारंभिक ब्लॉकचेन डेटा से संकेत मिलता है कि शीबा इनु (एसएचआईबी) टोकन में $100 मिलियन से अधिक वापस ले लिए गए, जो खोए हुए फंडों में सबसे बड़ी राशि है। इसके बाद ईथर (ईटीएच) में 52 मिलियन डॉलर, मैटिक के एमएटीआईसी में 11 मिलियन डॉलर और पेपे (पीईपीई) में 6 मिलियन डॉलर का निवेश हुआ।

Jul 19, 2024