क्या 6.5% पर बरकरार रह सकती है रेपो रेट? रियल एस्टेट सेक्टर को क्या है उम्मीदें?

केंद्रीय रिजर्व बैंक की Monetary Policy Committee की चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली बैठक बुधवार से शुरू हो गई है। बैठक के आखिरी दिन यानी 5 अप्रैल को RBI रेपो रेट पर ऐलान करेगी। उम्मीद है कि Repo Rate लगातार छठी बार 6.5 पर फ्रीज रह सकता है। इस बीच लंबे समय से आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती नहीं किए जाने से Real Estate Sector से जुड़े दिग्गजों ने भी अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी है और उम्मीद जताई है कि डेवलपर्स और होम बॉयर्स को ध्यान में रखते हुए आरबीआई रेपो रेट को स्थिर रखेगा।

सभी की निगाहें 5 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की होने वाली मौद्रिक नीति समिति की घोषणा पर टिकी हैं। हालांकि, इस बार भी पहले की तरह रेपो रेट में कटौती की संभावना काफी कम है। इसके पहले वित्तीय वर्ष 2024 की अंतिम बैठक में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में लगातार छठी बार कोई बदलाव नहीं किया था और इसे 6.5 फीसदी पर बरकरार रखने का फैसला किया गया था।

क्या कहते हैं रियल एस्टेट के दिग्गज

क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर विशेष रूप से लक्जरी और मिड सेगमेंट भी बेहतर कर रही है। वर्ष 2024 की पहली तिमाही में नए लॉन्च हुए लक्जरी घरों की 34 फीसदी हिस्सेदारी की हालिया रिपोर्ट भी अत्यधिक उत्साहजनक है। हमें खुशी होगी कि अगर आरबीआई रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के अपने पहले के फैसले को जारी रखती है। वहीं, किफायती आवास सेगमेंट की हिस्सेदारी में जारी गिरावट चिंता का विषय है। यह अच्छा होगा यदि आरबीआई किसी ऐसे कदम पर विचार करे जिससे इस क्षेत्र में नई जान फूंकी जा सके और देश के अपने घर के सपने को पूरा किया जा सके।

रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने की उम्मीद

मिगसन ग्रुप के निदेशक यश मिगलानी ने कहा, रेपो रेट फरवरी 2023 से 6.5% के उच्चस्तर पर बनी हुई है। देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और महंगाई नियंत्रण में है। उम्मीद है कि आरबीआई रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेगी और होम बॉयर्स और डेवलपर्स को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला करेगी।

रेपो दर को अपरिवर्तित रहने से सभी को मिलेगा लाभ

काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी ने कहा, रियल एस्टेट सेक्टर एक बार फिर से रेपो दर में यथास्थिति बनाए रखने की उम्मीद कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति रेपो दर को अपरिवर्तित रखेगी। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र को अपनी मौजूदा गति बनाए रखने में मदद मिलेगी। निश्चित रूप से डेवलपर्स, होम बॉयर्स और वित्तीय संस्थानों सहित सभी संबद्ध पक्षों को लाभ होगा।