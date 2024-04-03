Amber Group को AC कंपोनेंट्स के लिए PLI वितरण की मंजूरी

PM Modi की सरकार सत्ता में आने के साथ ही कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस Manufacturing Sectorको बढ़ाने देने पर रहा है। इसके लिए सरकार ने Make in India की भी शुरूआत की। कोविड के टाइम पर चीन से बढ़त बनाने के लिए सरकार PLI Scheme भी लेकर आई। एयर कंडीशनर यानि AC Sector के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन के लिए सरकार PLI स्कीम गेम चेंजर साबित हो रही है। एयर कंडीशनर के लिए PLI योजना का हिस्सा हैं। इस स्कीम के तहत Amber Enterprises को एसी कॉम्पोनेंट्स के निर्माण के लिए PLI बेनिफिट्स के वितरण के लिए मंजूरी दे दी गई है।

Amber ग्रुप के CEO और चेयरमैन जसबीर सिंह

इस बारे में बात करते हुए Amber ग्रुप के CEO और चेयरमैन जसबीर सिंह ने सरकार के प्रति अपने आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि PLI योजना ने भारतीय उपभोक्ता उपकरण उद्योग को तेजी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बहुत ही सहायक कदम रहा है। इसकी शुरुआत से ही इस योजना AC के घरेलू निर्माण क्षमता को बढ़ावा दिया है, 2021 में 25% से लेकर बढ़कर आज 45% तक हो गई है, जिससे इस पहल का असर एक अद्भुत प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इस PLI मंजूरी के साथ, कंपनी अब वित्त वर्ष 2028 की निर्धारित समय सीमा के अंदर एयर कंडीशनर और इसके कॉम्पोनेंट्स के उत्पादन में 75% लोकल वैल्यू एडिशन हासिल करने के लक्ष्य के साथ अपनी विनिर्माण क्षमता को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए अच्छी स्थिति में है। भारत जैसे विशाल देश में एमएसएमई को मजबूत बनाए बगैर किसी भी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जा सकता. अभी जो पीएलआई स्कीम है उसका फज्ञयदा टेक्सटाइल, एसी, एलईडी कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेलीकॉम सेक्टर को ही मुख्य तौर पर मिला है।