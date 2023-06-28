Cabinet Decisions: गन्ना किसानों को बड़ी सौगात, मूल्य 10 रुपये/क्विंटल बढ़ाया गया
देश के किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों के लिए FRP ( (Fair and Remunerative Price) मूल्य 10 रुपये/क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही अक्टूबर के बाद किसानों को गन्ना मूल्य बढ़ा हुआ मिलेगा। अब सीजन 2023-24 के लिए अब गन्ने का मूल्य FRP अब 305 रुपये/क्विंटल से बढ़कर 315 रुपये/क्विंटल हो गया है। इसके ऊपर राज्य सरकार बोनस का ऐलान भी करती हैं जिससे किसानों को और फायदा मिल सकता है। आम चुनाव से पहले ये किसानों को बड़ी सौगात है।
FRP सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिस पर चीनी मिलों को न्यूनतम इतना दाम देना ही होगा। इससे कम दाम पर चीनी मूल्य भुगतान नहीं कर सकेंगी। अगर राज्य के बोनस की बात करें तो इससे ज्यादा कीमत गन्ना किसानों को चुकानी होगी।