scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारBTTV Special: Surat में बनी पेंटागन जैसी बिल्डिंग का PM Modi करेंगे उद्घाटन, आखिर क्या है इस बिल्डिंग में?

BTTV Special: Surat में बनी पेंटागन जैसी बिल्डिंग का PM Modi करेंगे उद्घाटन, आखिर क्या है इस बिल्डिंग में?

सूरत Diamond Bourses के कमिटी मेंबर, सूरत डायमंड एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डायमंड कारोबारी दिनेश भाई नावडिया ने बताया कि सूरत Diamond Bourses दुनियां का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब है । आगामी 17 दिसम्बर 2023 को प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए आने वाले है ।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Oct 25, 2023 16:51 IST
दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग पेंटागन से भी बड़ी बिल्डिंग सूरत में बनकर तैयार है
दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग पेंटागन से भी बड़ी बिल्डिंग सूरत में बनकर तैयार है

दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग पेंटागन से भी बड़ी बिल्डिंग Surat में बनकर तैयार है। ये बिल्डिंग Surat Diamond Bourses है। जिसमें कामकाज दशहरा के दिन शुभारंभ हो चुका है। लेकिन इसका विधिवत उद्धाटन आगामी 17 दिसंबर को प्रधानमन्त्री Narendra Modi करेंगे। दुनियां की सबसे बड़ी बिल्डिंग अमेरिका की पेंटागन बिल्डिंग 66 लाख स्कक्वायर फीट में बनी है जबकि सूरत डायमंड एक्सचेंज 67 लाख स्क्वायर फीट में बनी है, इस हिसाब से दुनियां की सबसे बड़ी बिल्डिंग का खिताब सूरत Diamond Bourses ने हासिल किया है । करीबन 3500 करोड़ की लागत से सूरत में बने इस सूरत Diamond Bourses में छोटी बड़े 4300 ऑफिस है । सूरत Diamond Bourses में 14 मंजिला 9 टावर बने है जिसमे हर टावर के 13 वी मंजिल को वास्तु के हिसाब से खाली रखा है।

advertisement

Also Read: BTTV Exclusive: Mumbai से कारोबार समेटकर Surat क्यों जा रहे हैं डायमंड कारोबारी

सूरत Diamond Bourses के कमिटी मेंबर, सूरत डायमंड एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डायमंड कारोबारी दिनेश भाई नावडिया ने बताया कि सूरत Diamond Bourses दुनियां का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब है। आगामी 17 दिसम्बर 2023 को प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए आने वाले है । उल्लेखनीय है कि जब कोई भी अपना बिल्डिंग या घर बनाता है तो वह वास्तु शास्त्र की सलाह लेकर बनाता है । ठीक उसी तरह से इस बिल्डिंग को बनाने के लिए भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार वास्तु शास्त्र का भी पूरा ध्यान रखा गया है । नवग्रह के आधार पर गार्डन एरिया तैयार किया गया है।कौन सा ग्रह किस जगह पर असर करेगा उस हिसाब से ट्री प्लांट तैयार किए गए हैं, वॉटर रिसोर्स भी उसी तरह से क्रिएट किया गया है । जिससे लोगों की एक मानसिकता रहती है कि वास्तु शास्त्र के हिसाब वाली जगह पर हम जब काम करते हैं तो एक अच्छा माहौल बनता है । दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के अंदर वास्तु शास्त्र धर्म शास्त्र के आधार को ध्यान रखा गया है उसी हिसाब से कंट्रक्शन किया गया है।

Surat Diamond Bourses
Surat Diamond Bourses

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 25, 2023