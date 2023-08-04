BT Special: GQG Partners के Rajiv Jain के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत

Finance की दुनिया में, कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि GQG Partners के अध्यक्ष और मुख्य निवेश अधिकारी (सीआईओ) Rajiv Jain आग से खेल रहे हैं। लेकिन फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा मुख्यालय वाली इस निजी इक्विटी फर्म ने अपनी सफल निवेश रणनीतियों के साथ अपनी विशेषता ढूंढ ली है। चाहे वह एचडीएफसी बैंक हो या आईटीसी, जैन की रणनीति जल्दी से इसमें शामिल होने की रही है। जिससे उनके वैश्विक ग्राहकों के लिए अधिकतम रिटर्न प्राप्त हो सके। Adani Group में उनके अरबों से अधिक के निवेश ने समूह से जुड़े विवादों के कारण काफी ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन 55 वर्षीय राजीव जैन, चुनौतियों के बीच अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता रखते हैं, अपने ग्राहकों के लिए अपने तीन दशकों से अधिक के निवेश अनुभव पर दांव लगा रहा है। बिजनेस टुडे के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, जैन ने कई बाते अदाणी समूह और निवेशक के लिए कई बातें कही हैं।

1. अडानी समूह से पहले भारत में आपका निवेश क्या था?

हमने सात साल पहले जीक्यूजी पार्टनर्स लॉन्च किया था। हम वर्तमान में लगभग $104 बिलियन का प्रबंधन करते हैं और चार प्रमुख इक्विटी रणनीतियों की पेशकश करते हैं। भारत में हमारी कुल निवेश का लगभग 14 बिलियन डॉलर है। मैंने पहली बार 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में निवेश करना शुरू किया, जब बाजार पहली बार एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए खुले। इसलिए, मैंने कुछ से ज्यादा इकोनॉमिक साइकिल देखे हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ जब मेरे पास काफी बड़े पद थे। लगभग एक दशक पहले, मेरे पास आईटीसी और एचडीएफसी बैंक में 5% से अधिक हिस्सेदारी थी, इसलिए मैं बड़े केंद्रित दांव लगाना पसंद करता हूं।

2. क्या आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले भारतीय बुनियादी ढांचा कंपनियों का अध्ययन किया था?

मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों पर ध्यान दिया लेकिन कभी बड़े पैमाने पर निवेश नहीं किया। हम इन्फ्रा के जितना करीब थे, एलएंडटी उतना ही करीब था। जीक्यूजी में शामिल होने से पहले, मैंने कई मिड-कैप इन्फ्रा शेयरों को भी देखा था, जिन्होंने छह से सात वर्षों तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन मुझे वह सब याद आ गया! 30 वर्षों में यह पहली बार है कि मैं भारतीय बुनियादी ढांचे के शेयरों पर इतना उत्साहित हूं। यदि आप भारत में हमारे प्रदर्शन को देखें, तो हमारा मानना है कि बैंक बहुत आकर्षक दिखते हैं। हमें कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी पसंद हैं। हम आईटीसी के साथ-साथ उनसे लंबे समय से परिचित हैं। लेकिन आईटी सेवाओं में हमारे पास कुछ भी नहीं है।

3. अदाणी समूह, बोर्ड, प्रबंधन और समूह की संरचना के बारे में आपका क्या आकलन है ?

हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद हमने समूह पर अधिक बारीकी से गौर करना शुरू किया, यह देखने के लिए कि संभावित रूप से क्या गलत हो सकता है और इसका कितना प्रभाव होगा। हमारी टीम के कुछ सदस्य प्रबंधन और परिवार के सदस्यों से मिले थे। हमने कुछ साल पहले उनके व्यवसाय पर कुछ काम किया था। उस समय, जो लगभग पाँच साल पहले था, हम चीन की तकनीक पर अधिक आशावादी थे, और हमने यह भी सोचा कि मूल्यांकन थोड़ा महंगा था। जब हमने इस वर्ष काम करना शुरू किया, तो हमने पाया कि जितना अधिक हमने काम किया, उतना ही अधिक हम में तेजी आई। हमारे विचार में, उनके पास उपयोगिता जैसी विशेषताओं वाली विश्व स्तरीय परिचालन संपत्तियां हैं। हमें लगता है कि अडानी के परिसंपत्ति आवंटन निर्णय उल्लेखनीय रूप से अच्छे रहे हैं। यदि आप कोविड-19 के दौरान मुंबई हवाईअड्डा या कोई अन्य हवाईअड्डा खरीदते, जब यह एक संकटग्रस्त बिक्री की संभावना है, तो लेनदेन के अच्छा प्रदर्शन करने की उच्च संभावना है। एक अन्य उदाहरण सौर मॉड्यूल होगा। कुछ वर्ष पहले भी वे उस व्यवसाय में नहीं थे। अब, वे चीन के बाहर सौर मॉड्यूल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होंगे। यदि कोई भारत में डेटा सेंटर स्थापित करना चाहता है, तो वह अदाणी के अलावा और किसके पास जाएगा ? यह भी एक व्यवसाय है, लेकिन समूह देश में सबसे कम लागत वाली बिजली उत्पादकों में से एक है। यदि भारत 2070 तक नेट ज़ीरो बनना चाहता है, तो संभवतः इस समूह के बिना ऐसा नहीं हो सकता है।

4. आपको समूह की होल्डिंग कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की ओर किसने आकर्षित किया? आप जैसे किसी भी निवेशक के लिए बेहतर विकल्प हवाई अड्डों, सड़कों, ग्रीन हाइड्रोजन या डेटा सेंटर जैसी ऑपरेटिंग कंपनियों में निवेश करना हो सकता था। आपका क्या विचार है?

नए व्यवसायों को अलग से सूचीबद्ध नहीं किया गया है। हमें होल्डिंग कंपनी पसंद है। वह हमारे लिए एक बड़ी स्थिति है, अब हम अपने ग्राहकों की ओर से एईएल में लगभग 6% हिस्सेदारी रखते हैं। यदि आप एईएल की नई परियोजनाओं के इन्क्यूबेशन ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, तो इसकी हिट दर बहुत अधिक है। पेट्रोकेमिकल, रक्षा, तांबा प्रगलन, हरित हाइड्रोजन आदि जैसी आने वाली परियोजनाओं को देखें। इन सभी मामलों में, भारत को घरेलू स्तर पर बहुत अधिक क्षमताओं की आवश्यकता है। इनमें से बहुत से व्यवसाय बिजली-गहन हैं, और भूमि अधिग्रहण किसी भी निजी खिलाड़ी के लिए एक समस्या हो सकती है। रक्षा क्षेत्र में अवसर बहुत बड़े हो सकते हैं। ये क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। निजी क्षेत्र में कौन यह कर सकता है?

5. भारत में किसी भी म्यूचुअल फंड ने अदानी कंपनियों में खरीदारी नहीं की। क्या यह आपको चिंतित करता है?

मै क्यूँ ध्यान दूँ? मैं यहां अहंकारी नहीं हो रहा हूं। स्वर्ग जाने के सौ रास्ते हैं। हर किसी को पैसा कमाने का अपना तरीका खोजना होगा, और मैं यहां निर्णय करने के लिए नहीं हूं। लोग कई अलग-अलग तरीकों से पैसा कमा सकते हैं।

