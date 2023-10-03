scorecardresearch
BT Bazaar Special: Godrej Group में कैसे हो रहा है फैमिली बिज़नेस का बंटवारा?

गोदरेज इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएट्स के तहत आने वाली 3400 एकड़ का बंटवारा और इक्विटी क्रॉस होल्डिंग्स है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों ग्रुप के जरिए इंजीनियरिंग, उपकरण, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे बिजनस वर्टिकल्स के औपचारिक विभाजन को जल्द ही आखिरी रूप देने की संभावना है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 3, 2023 12:29 IST
साल 1897 में गोदरेज ग्रुप ने अपने औद्योगिक सफर की शुरुआत की थी

साल 1897 में Godrej Group ने अपने औद्योगिक सफर की शुरुआत की थी यानि कि आजादी से करीब 5 दशक पहले इस ग्रुप ने अपनी जर्नी शुरु की थी। गोदरेज फैमिली भारतीय गुजराती पारसी परिवार है, लेकिन आपको मालूम है कि इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत ताले बेचकर की थी और देखते देखते ही गोदरेज फैमिली ने 1.76 लाख करोड़ रुपये वैल्यूएशन वाला एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन अब भारत के सबसे पुराने बिजनेस घराने में से एक ये ग्रुप अपने करोबार में बंटवारा करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में छपी जानकारी के मुताबिक विभिन्न कारोबारों के औपचारिक विभाजन की बातचीत एडवांस स्टेज में है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर गोदरेज फैमिली में हैं कौन-कौन और ये एम्पायर कितना बड़ा है? मौजूदा वक्त में गोदरेज ग्रुप की 5 लिस्टेड कंपनियां हैं। जिसमें GODREJ INDUSTRIES, GODREJ CONSUMER PRODUCTS, GODREJ PROPERTIES, GODREJ AGROVET और ASTEC LIFESCIENCES शामिल है। यानि की रियल एस्टेट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडिस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इक्विपमेंट, फर्नचीर, डिफेंस और एग्री प्रोडक्ट्स जैसे अलग-अलग सेक्टर में गोदरेज ग्रुप फैला हुआ है। अगर इन कंपनियों का वैल्यूएशन देखें तो ये 1.76 लाख करोड़ रुपये है।

अब बात करते हैं गोदरेज फैमिली की, इस ग्रुप में आखिर चला कौन रहा है और किसके बीच में ये बंटवारा होगा?
गोदरेज फैमिली में दो ग्रुप हैं और बंटवारा भी दो हिस्सों में होगा। गोदरेज इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएट्स का नेतृत्व आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चचेरे भाई जमशेद गोदरेज और स्मिता गोदरेज कृष्णा, गोदरेज एंड बॉयस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी को देख रहे हैं। अब सवाल है यहां कि बंटवारा किस आधार पर होगा? तो यहां सबसे बड़ा चैलेंज  गोदरेज इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएट्स के तहत आने वाली 3400 एकड़ का बंटवारा और इक्विटी क्रॉस होल्डिंग्स है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों ग्रुप के जरिए इंजीनियरिंग, उपकरण, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे बिजनस वर्टिकल्स के औपचारिक विभाजन को जल्द ही आखिरी रूप देने की संभावना है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में गोदरेज ग्रुप का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि इसका सीधा असर ग्रुप की लिस्टेड 5 कंपनियों पर भी देखने को मिलेगा।

गोदरेज फैमिली ने 1.76 लाख करोड़ रुपये वैल्यूएशन वाला एम्पायर खड़ा कर दिया

Oct 3, 2023