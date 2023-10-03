Adani Group: Adani Energy Solutions ने 1,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए खारघर-विक्रोली ट्रांसमिशन लाइन शुरू की

Adani Energy ने Kharghar-Vikhroli Transmission Line चालू की है, जो 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है जो खारघर सबस्टेशन को Mumbai में विक्रोली सबस्टेशन से जोड़ती है। यह लाइन 27 किमी लंबी है और इसकी क्षमता 2,000 मेगावाट है। खारघर विक्रोली ट्रांसमिशन लिमिटेड (KVTL) की कमीशनिंग, जिसे अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (जिसे पहले अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा बनाया गया है।

advertisement

Also Read: Adani Group: 2027 तक 10 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन की योजना: PTI

अदानी पोर्टफोलियो की ये कंपनी अतिरिक्त 1,000 मेगावाट तक की अतिरिक्त बिजली सप्लाई करेगी। केवीटीएल परियोजना नवी मुंबई के खारघर जिले में शुरू होती है, पूरे शहर में घूमती है और मुंबई में विक्रोली में समाप्त होती है।