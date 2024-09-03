BSNL अब बेहद सस्ते में दे रहा है धांसू इंटरनेट स्पीड!

scorecardresearch
BSNL लगातार यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक के बाद एक धांसू प्लान पेश कर रहा है। जहां एक तरफ Jio, Airtel और Vi वीआई जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों में अपने रिचार्ज प्लान्स को बढ़ाया है। ऐसे में BSNL का ग्राहकों के बीच पैठ बनाना आसान होता जा रहा है, ऊपर से ये टेलीकॉम कंपनी अपनी 4G सर्विस का भी तेजी से विस्तार कर रही है।

Harsh Verma
Harsh Verma
Sep 3, 2024
BSNL लगातार यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक के बाद एक धांसू प्लान पेश कर रहा है। जहां एक तरफ Jio, Airtel और Vi वीआई जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों में अपने रिचार्ज प्लान्स को बढ़ाया है। ऐसे में BSNL का ग्राहकों के बीच पैठ बनाना आसान होता जा रहा है, ऊपर से ये टेलीकॉम कंपनी अपनी 4G सर्विस का भी तेजी से विस्तार कर रही है। कुछ वक्त पहले ही BSNL ने हाल ही में अपने बजट-फ्रेंडली फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान की स्पीड लिमिट बढ़ा दी है। इससे ग्राहकों को पहले के मुकाबले और बेहतर स्पीड मिल पाएगी। कंपनी ने अपने 249 रुपये, 299 रुपये और 329 रुपये के प्लान की स्पीड बढ़ा दी है। चलिए समझते हैं कि क्या हैं नए ऑफर्स?

BSNL 329 रुपये प्लान

पहले BSNL के इस 329 रुपये वाले प्लान में 20 MBPS तक की स्पीड दी जाती थी, लेकिन अब BSNL 25 MBPS तक की स्पीड देता है. यह प्लान 1000 GB की फेयर यूसेज पॉलिसी के साथ आता है, जिसके बाद स्पीड घटकर 4 MBPS रह जाती है. यह प्लान सिर्फ चुनिंदा क्षेत्रों में ही उपलब्ध है.

BSNL 299 रुपये प्लान

पहले BSNL के इस 299 रुपये वाले प्लान में 10 MBPS तक की स्पीड दी जाती थी, लेकिन अब BSNL 25 MBPS तक की स्पीड देता है. यह प्लान 20 GB की फेयर यूसेज पॉलिसी के साथ आता है, जिसके बाद स्पीड घटकर 2 MBPS रह जाती है. यह केवल नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है.

BSNL 249 रुपये प्लान

पहले BSNL के इस 249 रुपये वाले प्लान में 10 MBPS तक की स्पीड दी जाती थी, लेकिन अब BSNL 25 MBPS तक की स्पीड देता है. यह प्लान 10 GB की फेयर यूसेज पॉलिसी के साथ आता है, जिसके बाद स्पीड घटकर 2 MBPS रह जाती है. यह केवल नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है.

BSNL आने वाले 18 से 24 दिनों में पूरे भारत में 4G सेवा लाने में विचार कर रहा है

वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि BSNL आने वाले 18 से 24 दिनों में पूरे भारत में 4G सेवा लाने में विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो मोबाइल यूजर्स को BSNL के इस नए प्लान का और भी ज्यादा फायदा होगा. BSNL ऐसे भी कई प्लान ऑफर करता है. जिसमें आपको गेमिंग बेनिफिट्स और ओवर द टॉप यानी OTT सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिल जाता है. इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी 5G सर्विस शुरु करने पर भी विचार कर रही है. BSNL देश में 4G नेटवर्क को और मजबूत बनाना चाहती है. ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी ने अपने 4G मोबाइल टावरों की सप्लाई और इसंटालेशन का ठेका स्किपर कंपनी को दिया है।

Sep 3, 2024