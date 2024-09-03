scorecardresearch
दिल्ली-NCR में घर खरीदने का सपना आपका भी पूरा हो सकता है। बेहद सस्ते घर पाने का ये एक बेहतरीन मौका है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में GDA (गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी) फिर से अनसॉल्ड फ्लैट्स बिक्री के लिए लेकर आया है।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 3, 2024 12:30 IST
दिल्ली-NCR में सिर्फ 6 लाख रुपए में मिलेगा घर

दिल्ली-NCR में घर खरीदने का सपना आपका भी पूरा हो सकता है। बेहद सस्ते घर पाने का ये एक बेहतरीन मौका है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में GDA (गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी) फिर से अनसॉल्ड फ्लैट्स बिक्री के लिए लेकर आया है। जिसमें आपको सिर्फ 6 लाख रुपए  की कीमत में प्लाट खरीदने का मौका है। पहले आओ पहले पाओ के तहत घर मिलना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले GDA ने अलग अलग आवास स्कीम के तहत 8 अगस्त को इन फ्लैट्स की बिक्री शुरू की थी और निवेशकों के पास अभी भी मौका है। 

स्कीम के तहत जिसमें 127 फ्लैट्स बेचे गए

इस स्कीम के तहत जिसमें 127 फ्लैट्स बेचे गए। इन स्कीम्स में फ्लैट की कीमत 5.7 लाख रुपये से 69.42 लाख रुपये तक थीं, जो कुछ साल पहले बिना बिकी रह गई थीं। GDA ने अपनी प्रॉपर्टीज के रेट्स को स्थिर करने की घोषणा के बाद यह आवास योजनाएं शुरू की थीं. हालांकि, इन आवास योजनाओं में 500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कुल 1,748 इन्वेंट्री बेचने में परेशानी हुई थी।

GDA ने खरीदारों को गाइड करने के लिए एक वेबसाइट

GDA ने खरीदारों को गाइड करने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई है, यहां वे 8 आवास योजनाओं में से फ्लैट चुन सकते हैं. इसमें प्रॉपर्टी की डिटेल, लोकेशन, कॉस्ट और उपलब्धता देख सकते हैं।

मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में 10 करोड़ रुपये के कुल 42 फ्लैट बेचे

मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में 10 करोड़ रुपये के कुल 42 फ्लैट बेचे गए हैं. संजयपुरी हाउसिंग स्कीम में 3 करोड़ रुपए के 48 फ्लैट तय समय में बेचे गए. वहीं, चंद्रशिला योजना में 14 करोड़ रुपये के 28 फ्लैट और इंद्रप्रस्थ योजना में 2.5 करोड़ रुपये के 9 फ्लैट बिके हैं.

GDA सचिव राजेश सिंह ने कहा

GDA सचिव राजेश सिंह ने कहा कि पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ये हाउसिंग स्कीम इस साल 8 अगस्त को जीडीए के जरिए शुरू की गई थी। अब तक हमें अपनी बिना बिकी इन्वेंट्री को बेचने में अच्छी कामयाबी मिली है। उन्होंने बताया कि इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 29.5 करोड़ रुपये के कुल 127 फ्लैट बेचे जा चुके हैं. महज एक महीने में लोगों की यह रुचि देखते हुए हम भविष्य में भी शिविर आयोजित करना जारी रखेंगे. कैंप में खरीदारों के जरिए फ्लैट की कुल कीमत का 10 प्रतिशत जमा करने के बाद खरीदारों को वहीं कब्जा दे दिया गया है. वहीं, लोन के लिए बैंकिंग स्टॉल भी कैंप में लगाए गए हैं।

