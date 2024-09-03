Kotak Mutaul Fund ने लॉन्च किया Kotak Nifty India Tourism Index Fund

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (KMAMC) ने कोटक निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स की ट्रैकिंग करने वाली एक ओपन-एंडेड स्कीम है। यह न्‍यू फंड ऑफर पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 2 सितंबर, 2024 को खुल रही है और 16 सितंबर, 2024 को बंद होगी।

कोटक निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स

कोटक निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स में निफ्टी 500 इंडेक्स से चुने गए स्टॉक शामिल हैं, जो ट्रैवल और टूरिज्म (पर्यटन) थीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंडेक्‍स में हर स्टॉक का वेटेज उसके फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन (बाजार पूंजीकरण) पर आधारित है। इंडेक्‍स में भारत के टूरिज्म इंडस्ट्री को चलाने वाले अलग अलग सेक्‍टर की कंपनियों का एक पोर्टफोलियो शामिल है, जैसे एयरलाइंस, ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल, रेस्तरां और ट्रैवल से संबंधित सेवाएं। यह इंडेक्‍स निवेशकों को बढ़ते पर्यटन क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे स्‍टेकेशन (अपने ही देश या घर पर हॉलीडे), वर्केशन (हॉलीडे के दौरान भी ऑफिस का काम करना), बढ़ रही व्यावसायिक यात्राएं और एडवेंचर जैसे ट्रैवल को लेकर बदल रहे ट्रेंड का लाभ उठाया जा सके। यह टूरिज्म के क्षेत्र में निवेश करने का अपेक्षाकृत लागत प्रभावी और पारदर्शी तरीका प्रदान करता है, जो लोगों के यात्रा करने और दुनिया का अनुभव करने के तरीके में चल रहे बदलाव को दिखाता है।

केएमएएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर, नीलेश शाह

केएमएएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर, नीलेश शाह ने कहा कि कोटक म्यूचुअल फंड में, हमारा उद्देश्य भारत के डायनेमिक आर्थिक क्षेत्रों के अनुरूप निवेश का विकल्प पेश करना है। कोटक निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड निवेशकों के लिए तेजी से बढ़ते पर्यटन के क्षेत्र में हिस्सा लेने का अवसर खोलता है। यात्रा के बढ़ते ट्रेंड और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से प्रेरित यह फंड भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री की संभावित ग्रोथ से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है।

Disclaimer: निवेशक कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श कर सकते हैं।