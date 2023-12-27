Biryani देश में लगातार आठवें साल फेवरेट फूड, Zomato-Swiggy ने जारी की रिपोर्ट

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 27, 2023 11:35 IST
इसके अलावा, नूडल की बात करें तो ये इतने ज्यादा थे कि अगर सबको लाइन में लगा दिया जाए तो धरती के 22 चक्कर लगा सकते हैं। जोमैटो ने मुंबई के हनीस नाम के एक व्यक्ति को देश का 'सबसे बड़ा फूडी' का खिताब दिया है। हनीस ने 2023 में खाने के कुल 3580 ऑर्डर किए, जो हर दिन के हिसाब से औसतन 9 ऑर्डर हैं। स्विगी की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार, बिरयानी लगातार आठवें साल स्विगी पर सबसे अधिक ऑर्डर की जाने वाली डिश रही। प्लेटफॉर्म को 2023 में बिरयानी के हर सेकेंड 2.5 ऑर्डर मिले। वेज बिरयानी के मुकाबले चिकन बिरयानी का ऑर्डर 5.5 गुना रहा। स्विगी ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर बिरयानी को 40,30,827 बार सर्च किया गया। हर छठी बिरयानी हैदराबाद से ऑर्डर की गई और इस साल हैदराबाद के स्विगी यूजर ने 1,633 बिरयानी ऑर्डर की।

