Biryani देश में लगातार आठवें साल फेवरेट फूड, Zomato-Swiggy ने जारी की रिपोर्ट

फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर Zomato और Swiggy ने ऑर्डर पैटर्न पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इनके अनुसार, देश में 2023 में Biryani सबसे ज्यादा ऑर्डर की गई। खास बात यह है कि पिछले 8 सालों में बिरयानी भारत में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश है। जोमैटो के अनुसार, 2023 में 10.09 करोड़ ऑर्डर के साथ बिरयानी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाले डिश की लिस्ट में सबसे आगे रही। वहीं, पिज्जा 7.45 करोड़ ऑर्डर के साथ दूसरे और नूडल बाउल 4.55 करोड़ ऑर्डर के साथ तीसरे नंबर पर रहा। जोमैटो ने बताया कि बिरयानी के इतने ऑर्डर से दिल्ली के 8 कुतुब मीनार भर सकते हैं। वहीं पिज्जा की बात करें तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि वह कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जितने बड़े 5 स्टेडियम को पूरी तरह ढक सकते हैं।

इसके अलावा, नूडल की बात करें तो ये इतने ज्यादा थे कि अगर सबको लाइन में लगा दिया जाए तो धरती के 22 चक्कर लगा सकते हैं। जोमैटो ने मुंबई के हनीस नाम के एक व्यक्ति को देश का 'सबसे बड़ा फूडी' का खिताब दिया है। हनीस ने 2023 में खाने के कुल 3580 ऑर्डर किए, जो हर दिन के हिसाब से औसतन 9 ऑर्डर हैं। स्विगी की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार, बिरयानी लगातार आठवें साल स्विगी पर सबसे अधिक ऑर्डर की जाने वाली डिश रही। प्लेटफॉर्म को 2023 में बिरयानी के हर सेकेंड 2.5 ऑर्डर मिले। वेज बिरयानी के मुकाबले चिकन बिरयानी का ऑर्डर 5.5 गुना रहा। स्विगी ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर बिरयानी को 40,30,827 बार सर्च किया गया। हर छठी बिरयानी हैदराबाद से ऑर्डर की गई और इस साल हैदराबाद के स्विगी यूजर ने 1,633 बिरयानी ऑर्डर की।