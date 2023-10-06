scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारPM Vishwakarma Scheme पर बड़ा अपडेट! RBI भी करेगा मदद

PM Vishwakarma Scheme पर बड़ा अपडेट! RBI भी करेगा मदद

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस कोष में 250 करोड़ रुपये का योगदान देगा, जबकि अधिकृत कार्ड नेटवर्क सामूहिक रूप से 100 करोड़ रुपये का योगदान देंगे।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 6, 2023 13:04 IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर, 2023 को पीएम विश्वकर्मा पहल का अनावरण किया था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर, 2023 को पीएम विश्वकर्मा पहल का अनावरण किया था


Reserve Bank Of India के गवर्नर Shaktikanta Das ने शुक्रवार को घोषणा की कि पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) योजना का विस्तार अब PM Vishwakarma Scheme के लाभार्थियों को शामिल करने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने 17 सितंबर, 2023 को पीएम विश्वकर्मा पहल का अनावरण किया था। इस कार्यक्रम में 18 अलग-अलग व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है, जिनमें बढ़ई (सुथार/बधाई), नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार (सोनार), कुम्हार, मूर्तिकार शामिल हैं।

advertisement

Also Read: RBI: चौथी बार ब्याज दरें 6.5% पर बरकरार

पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रमुख अधिकृत कार्ड नेटवर्क के परामर्श से स्थापित एक फंड है, ताकि टियर-3 से टियर-6 शहरों में भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके।भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। 1 जनवरी, 2021 से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पीआईडीएफ योजना लागू कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस कोष में 250 करोड़ रुपये का योगदान देगा, जबकि अधिकृत कार्ड नेटवर्क सामूहिक रूप से 100 करोड़ रुपये का योगदान देंगे।

आरबीआई स कोष में 250 करोड़ रुपये का योगदान देगा
आरबीआई स कोष में 250 करोड़ रुपये का योगदान देगा
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 6, 2023