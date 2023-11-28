देश की फाइनेंस‍ म‍िन‍िस्‍टर निर्मला सीतारमण ने शेयर बाजार के निवेशकों को बड़ी सलाह दी है। क्या आपके निवेश पर कोई फर्क पड़ने वाला है या फिर वित्त मंत्री कोई नया कदम उठाने जा रही है। क्या है पूरी खबर, आपको बताएंगे लेकिन उससे पहेल खुद सुनिए वित्त मंत्री ने क्या? वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2024 में अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेंगे। फाइनेंस‍ म‍िन‍िस्‍टर निर्मला सीतारमण ने इस दावे के साथ कहा कि दुन‍ियाभर के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। सीतारमण ने कहा कि सरकार इकोनॉम‍िक ग्रोथ की रफ्तार तेज करने के लिए स‍िस्‍टेमेट‍िक र‍िफॉर्म लागू करने को प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने इंडिया ग्लोबल फोरम की तरफ से आयोजित एक ऑनलाइन चर्चा में शामिल होते हुए कहा कि निवेशकों को अप्रैल-मई 2024 में होने वाले आम चुनावों के नतीजों को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

व‍ित्‍त मंत्री ने कहा क‍ि निवेशकों का उम्मीद भरा इंतजार करना सामान्य है

व‍ित्‍त मंत्री ने कहा क‍ि निवेशकों का उम्मीद भरा इंतजार करना सामान्य है और मैं इसे समझ सकती हूं। लेकिन मेरे साथ कई लोगों की भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर है, राजनीतिक माहौल पर नजर है, जमीनी स्तर की वास्तविकताओं को देख रहे हैं। स्थिति यही है कि प्रधानमंत्री मोदी वापस आ रहे हैं और अच्छे बहुमत के साथ आ रहे हैं। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई पहल की हैं जिससे हर भारतीय के जीवन में बदलाव आया है और कारोबारी माहौल में सुधार हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस सरकार ने क‍िसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी वापस आ रहे हैं और अच्छे बहुमत के साथ आ रहे हैं

रोजगार के मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने आयोजित होने वाले रोजगार मेलों के जरिये इस साल दिसंबर तक देश के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने के लिए प्रतिबद्ध है. इनमें से लगभग आठ लाख नौकरियां इस साल अब तक दी जा चुकी हैं।