Jio Financial Services का बीटा वर्जन ऐप लॉन्च

Jio Financial Services पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेरमैन Mukesh Ambani लगातार विस्तार योजना पर काम कर रहे हैं। Jio Financial Services ने डिजिटल मोबाइल बैंकिंग के सेक्टर में एंट्री कर ली है। मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने JioFinance App को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने ऐप का BETA Version पेश किया है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि BETA वर्जन क्यों पेश किया गया?

advertisement

Also Read: Anant-Radhika Marriage Card: कैसा है अनंत और राधिका के शादी का निमंत्रण, दिखने में है कुछ ख़ास

नए App को Release

Beta Version के दौरान नए App को Release किया जाता है। सब से पहले टेस्टिंग के तौर पर इसे लाया जाता जाता है, उसे हम Beta Version वर्जन कहते है। ये टेस्टिंग app कुछ Limited यूजर यानि इस्तेमाल करने वालों के लिए दिया जाता है ताकि डेवलपर उन यूजर से app का Review ले सकें। ताकि उस एप में किसी भी प्रकार का Bugs मिलता है। यानि कोई दिक्कत मिलती है तो फिर उसे डेवलपर उसे दूर करके Update करता है। जब डेवलपर को बीटा टेस्टिंग अच्छी मिलेगी तो डेवपलर उस ऐप को सही करके उसका अपडेट गूगल प्ले स्टोर पर डाल सकता है।

Beta Version के कई नुकसान

Beta Version के कई नुकसान भी है। इसमें कुछ बग या अधूरी सुविधाएं हो सकती हैं। बीटा ऐप ज़्यादातर ऐप की तुलना में हैंग हो सकते हैं। ऐप के क्रैश होने की भी संभावना भी होती है। कई बार फंक्शन ठीक से काम नहीं करते हैं। ये अक्सर सीमित संख्या में यूजर्स के लिए जारी किए जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि आप तुरंत किसी एक को पाने में सक्षम न हों।

Also Watch: Anant-Radhika Marriage: देखिए ऐसा है अनंत अंबानी और राधिका का शादी का कार्ड

मुकेश अंबानी

हालांकि मुकेश अंबानी की ओर से अब जो कदम उठाया गया है इससे Paytm, PhonePe, Google Pay तमाम एप टेंशन में आ जाएंगी। कंपनी का कहना है कि इस ऐप के जरिए यूजर्स को एक ही जगह पर सभी फाइनेंशियल सर्विसेज को उपलब्ध करवाना है। जियो फाइनेंस ऐप पर कौन-कौन सी सर्विसेस मिलेंगी?

जियो फाइनेंस ऐप

जियो फाइनेंस ऐप पर कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्यरोंस की सर्विस ले सकेंगे। कंपनी ने इसके लिए अलग-अलग बैंकों और बीमा कंपनियों के साथ टाइअप किया है। इस ऐप पर आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकेंगे। वहीं रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर आपको कैश निकालने की सुविधा मिलेगी। जियो फाइनेंस ऐप पर आपको UPI पेमेंट की सुविधा मिलेगी. इतना ही नहीं आप इस ऐप से म्यूचुअल फंड पर लोन ले सकेंगे. कुछ ही मिनटों में आपको यहां लोन मिल जाएगा। यानि इस ऐप पर यूजर्स के लिए UPI पेमेंट, डिजिटल बैंकिंग, बिल पेमेंट सर्विस, म्यूचुअल फंड पर लोन की सुविधा, डिजिटल बैंकिंग, इंश्‍योरेंस एडवाइजरी जैसे तमाम फीचर्स मौजूद होंगे।

advertisement

JioMart ने बड़ा ऐलान किया

हाल ही में मुकेश अंबानी की रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल की JioMart ने बड़ा ऐलान किया है। जियो मार्ट 30 मिनट में ग्रॉसरी डिलीवरी की नई सर्विस शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। शुरुआत 7-8 शहरों से होगी, जो धीरे-धीरे देश के 1000 शहरों तक जाएगी। हालांकि बता दें कि इस बारे में फिलहाल रिलायंस की ओर से आधिकारिक बयान का इतंजार है। फिलहाल जियोमार्ट स्‍लॉटेड और नेक्‍स्‍ट-डे डिलीवरी ऑप्‍शन देता है, लेकिन अगर 30 मिनट वाला ऑप्शन शुरू हुआ तो ब्लिंकिट, बिग बास्केट, जेप्टो जैसी क्विक डिलीवरी ऐप की परेशानी बढ़ेगी।