scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारNovember में 15 दिन बंद रहेंगे Bank, इन तारीखों को होगा नहीं कोई काम

November में 15 दिन बंद रहेंगे Bank, इन तारीखों को होगा नहीं कोई काम

27 नवंबर को गुरु नानक जयंती, कार्तिक महा पूर्णिमा, रहस्य पूर्णिमा के कारण देश के कुछ हिस्सों को छोड़कर बैंक बंद रहेगी। 30 नवंबर को कनक दास जयंती के कारण बेंगलुरु में सभी बैंक बंद रहेगी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 30, 2023 09:44 IST
November में देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंकों में 15 दिन कामकाज नहीं होगा
November में देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंकों में 15 दिन कामकाज नहीं होगा

अगले महीने यानी November में देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंकों में 15 दिन कामकाज नहीं होगा। नवंबर में 2 शनिवार और 4 रविवार के चलते 6 दिन बैंकों में साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। इसके अलावा त्योहारों के चलते अलग-अलग हिस्सों में 9 दिन और बैंक बंद रहेंगे। नवंबर में दो साप्ताहिक छुट्टियां दो-दो दिन की हो रहीं हैं। इसमें पहला 11 और 12 नवंबर दूसरे शनिवार और रविवार के चलते और 25 और 26 नवंबर को चौथे शनिवार और रविवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा/रहस पूर्णिमा के चलते 12 जगहों को छोड़कर देशभर में बैंक बंद रहेंगे। इसलिए इस दौरान में कोई भी जरूरी काम हो तो निपटा लें। 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव, कुट और करवा चौथ के कारण बेंगलुरु इंफाल और शिमला में बैंक बंद रहेंगे। 5 नवंबर रविवार देश के सभी जगह पर बैंक बंद रहेंगे। 10 नवंबर वांगला महोत्सव के कारण शिलांग में बैंक बंद रहेगी, तो वही 11 नवंबर को दूसरे शनिवार के कारण देश के सभी जगह पर बैंक बंद रहेगी। 12 नवंबर को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेगी।

advertisement

Also Read: Diwali Muhurat Trading Time: इस बार क्या है BSE का मुहूर्त ट्रेडिंग टाइम?

13 नवंबर को गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा, दिवाली इत्यादि त्यौहार के लिए बैंक बंद रहेगी। 14 नवंबर को दिवाली, विक्रम संवत, नव वर्ष लक्ष्मी पूजा इत्यादि के लिए खासकर अहमदाबाद, बेलापुर, बैंगलोर, गंगटोक, मुंबई, नागपुर में बैंक बंद रहेगी। 15 नवंबर को भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, निंगोल, त्योहार के लिए गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक बंद रहेगी। 19 नवंबर को रविवार होने के कारण देश के सभी जगह पर बैंक बंद रहेगी। 20 नवंबर को महापर्व छठ के कारण पटना और रांची में सभी जगह पर बैंक बंद रहेगी। 30 नवंबर को सेंग कुट स्नेम/ इगास बग्वाल के कारण देहरादून और शिलांग में बैंक बंद रहेगी। 25 और 26 नवंबर को शनिवार रविवार रहने के कारण बैंक बंद रहेगी। 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती, कार्तिक महा पूर्णिमा, रहस्य पूर्णिमा के कारण देश के कुछ हिस्सों को छोड़कर बैंक बंद रहेगी। 30 नवंबर को कनक दास जयंती के कारण बेंगलुरु में सभी बैंक बंद रहेगी।

13 नवंबर को गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा, दिवाली इत्यादि त्यौहार के लिए बैंक बंद रहेगी
13 नवंबर को गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा, दिवाली इत्यादि त्यौहार के लिए बैंक बंद रहेगी

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 30, 2023