scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारबजाज फिनसर्व ने लॉन्च किया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (BAF)

बजाज फिनसर्व ने लॉन्च किया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (BAF)

निवेशकों को इस फंड पर नजर रखते समय लंबी अवधि के निवेश का नजरिया रखना चाहिए। डिजाइन की गई विशेषताओं के अनुसार सबसे अच्छा परिणाम पाने के लिए किसी भी इक्विटी या एसेट अलोकेशन स्‍ट्रैटेजी के लिए कम से कम 3-5 साल की निवेश अवधि की जरूरत होती है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 7, 2023 18:02 IST
बजाज फिनसर्व ने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (BAF) किया है
बजाज फिनसर्व ने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (BAF) किया है

कम जोखिम लेने वाले यानी कन्जर्वेटिव इन्वेस्टर्स निवेशक के लिए बजाज फिनसर्व ने  बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (BAF)  किया है। कंपनी का कहना है कि इस फंड की टाइमिंग सही है क्योंकि आमतौर पर, इन फंडों में इक्विटी इंडेक्स की तुलना में कम अस्थिरता होती है और लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का फायदा लेने का अवसर होता है। इसलिए यह एक ऑल-सीजन फंड है, जो कई निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प है, जिनका निवेश का लक्ष्य लंबी अवधि के लिए होता है। ऐसे में कम जोखिम वाले ऐसे निवेशकों के लिए बजाज फिनसर्व बैलेंस्ड एडवांटेज फंड निवेश पोर्टफोलियो के लिए बेहतर विकल्प है, जिनके निवेश का लक्ष्य लंबी अवधि का है।

advertisement

Also Read: 'कितना झुकूं' कौन मेरी रीढ़ की हड्डी, संसद में आते ही Dhankhar ने क्यों कहा ऐसा,विपक्षी नेताओं को जमकर लगायी फटकार

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक निवेशक के पोर्टफोलियो के लिए एक आदर्श विकल्प है जो विविधीकरण   भी उपलब्‍ध कराता है। यह किसी निवेशक के पोर्टफोलियो की मुख्य होल्डिंग विकल्‍प के योग्य है। निवेशक की जोखिम लेने की क्षमता कितनी है और उसके निवेश का लक्ष्‍य क्‍या है, इस आधार पर उसे अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को जगह देनी चाहिए। निवेशकों को इस फंड पर नजर रखते समय लंबी अवधि के निवेश का नजरिया रखना चाहिए। डिजाइन की गई विशेषताओं के अनुसार सबसे अच्छा परिणाम पाने के लिए किसी भी इक्विटी या एसेट अलोकेशन स्‍ट्रैटेजी के लिए कम से कम 3-5 साल की निवेश अवधि की जरूरत होती है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 7, 2023