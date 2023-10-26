Bajaj Finserv Asset Management ने अपने चौथे फिक्‍स्‍ड इनकम इन्‍वेस्‍टमेंट प्रोडक्ट बजाज फिनसर्व बैंकिंग और पीएसयू फंड के लॉन्च की घोषणा की है। यह निवेशकों को कमाई का मौका देने के लिए डिजाइन किया गया निवेश का एक अवसर है। यह फंड स्थिर रिटर्न की संभावना को बढ़ाते हुए क्रेडिट रिस्क को कम कर सकता है। फंड को यील्ड कर्व पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें लगभग 5-साल की मैच्‍योरिटी प्रोफाइल पर जोर दिया गया है। इससे फंड के प्रदर्शन की क्षमता बेहतर होती है और मौजूदा बाजार में यह निवेशकों को बेहतर रिस्क रिवार्ड प्रस्ताव प्रदान करता है, जहां यील्ड कर्व काफी हद तक फ्लैट है।

advertisement

Also Read: Reliance Industries: Mukesh Ambani परिवार समेत पहुंचे द्वारकाधीश मंदिर

इस प्रोडक्‍ट के लॉन्च पर बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के सीईओ, गणेश मोहन ने कहा कि हमारा बैंकिंग और पीएसयू फंड निवेशकों के लिए बैंकिंग और पीएसयू सेक्टर में उपलब्ध फिक्‍स्‍ड इनकम इन्‍वेस्‍टमेंट के अवसरों का लाभ उठाने का रास्‍ता खोलता है, साथ ही वे प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट का लाभ भी उठा सकते हैं। यह फंड उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प है जो अपनी पूंजी उन विकल्‍पों में निवेश करना चाहते हैं, जहां स्थिर रिटर्न मिलता रहे। जो निवेशक अन्य पारंपरिक बैंकिंग प्रोडक्ट के अलावा कई तरह के डेट विकल्‍पों के जरिए अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह फंड एक आकर्षक प्रस्ताव हो सकता है।