बजाज सीएनजी मोटरसाइकिल 5 जुलाई को लॉन्च होगी

बजाज ऑटो 5 जुलाई को दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल पेश करेगी। कंपनी ने अभी तक आगामी मॉडल के नाम का खुलासा नहीं किया है। बजाज मोटरसाइकिल रेंज में वर्तमान में पल्सर, डोमिनार, एवेंजर, प्लेटिना और सीटी शामिल हैं। पल्सर ब्रांड , जो बजाज ऑटो के दोपहिया वाहन खंड का प्रमुख बिक्री चालक है, में पल्सर 125, पल्सर एनएस125, पल्सर 150, पल्सर एन150, पल्सर एनएस160, पल्सर एन160, पल्सर एनएस200, पल्सर आरएस200, पल्सर 220एफ, पल्सर एन250 और पल्सर एनएस400जेड शामिल हैं।

पल्सर NS400Z लॉन्च की

कंपनी ने मई 2024 में भारत में अब तक की सबसे बड़ी , पल्सर NS400Z लॉन्च की, जिसकी कीमत 1.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) है। पल्सर NS400Z में वही 373cc लिक्विड-कूल्ड पेट्रोल इंजन लगा है, जिसका इस्तेमाल डोमिनार 400 में किया जाता है। यह यूनिट 40PS की अधिकतम पावर और 35Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है, और 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ी है। बजाज ऑटो वित्त वर्ष 2024 में वॉल्यूम के लिहाज से भारत में चौथी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी थी। हालांकि, यह वित्त वर्ष के दौरान सबसे बड़ी दोपहिया निर्यातक थी। पल्सर निर्माता की घरेलू बिक्री वित्त वर्ष 2024 में 24.21% बढ़कर 2,237,118 इकाई हो गई, जो वित्त वर्ष 2023 में 1,801,010 इकाई थी। वित्त वर्ष 2023 में 1,636,956 इकाई से वित्त वर्ष 2024 में इसका निर्यात 9.75% घटकर 1,477,338 इकाई रह गया।