भारत के लीडिंग एसएफबी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (एयू एसएफबी) और भारत के अग्रणी ट्रैवल प्लेटफॉर्म इक्सिगो (ixigo) ने मॉडर्न यात्रियों के लिए अपने प्रीमियम को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लॉन्च की घोषणा की है। यह रणनीतिक साझेदारी एयू एसएफबी की वित्तीय विशेषज्ञता (फाइनेंशियल एक्‍सपर्टीज) की ताकत के साथ टियर 2 और टियर 3 बाजारों में इक्सिगो की गहरी पैठ को जोड़ती है और इसका लक्ष्य अपने ग्राहकों को अनूठे बेनेफिट के साथ प्रीमियम फाइनेंशियल रिवार्ड का एक बेहतरीन मिश्रण प्रदान करना है।इक्सिगो-एयू को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को सभी यात्रा क्षेत्रों (कहीं के लिए भी यात्रा), उड़ानों, ट्रेनों, बसों और होटलों में एक सहज, फायदेमंद और यादगार यात्रा का अनुभव लेने के लिए सशक्त बनाएगा। को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बार-बार और कभी-कभार आने वाले यात्रियों दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए विशेष लाभों की एक रेंज प्रदान करता है। इसे आधुनिक यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो फ्लेक्सिबिलिटी, सुविधा और साथ ही वैल्‍यू भी चाहते हैं।

इस को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के साथ, यात्री इक्सिगो प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई उड़ान, बस और होटल बुकिंग पर 10% तक की छूट का आनंद ले सकते हैं। इक्सिगो-एयू को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की यूएसपी ट्रेन यात्रियों की यात्रा को और अधिक फायदेमंद बनाने के लिए उनको दिए जाने वाले बेनेफिट हैं। यह कार्ड महीने में दो बार ट्रेन बुकिंग के लिए जीरो पेमेंट गेटवे चार्ज की सुविधा के साथ-साथ सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन खर्चों पर बेस्ट रिवॉर्ड प्‍वॉइंट की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, यह एकमात्र ओटीए (OTA) ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है जो प्रति कैलेंडर ईयर में 8 रेलवे लाउंज और 8 घरेलू हवाई अड्डे के लाउंज तक पहुंच प्रदान करता है (बिना किसी स्पेंड क्राइटेरिया/खर्च मानदंड के), साथ ही हर साल एक इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस (अनुरोध पर प्रायॉरिटी पास उपलब्ध है) भी। ज्‍वॉइनिंग बोनस के रूप में, ग्राहकों को कार्ड जारी होने के शुरुआती 30 दिनों के भीतर अपने पहले सफल ट्रांजैक्शन पर 1000 रिवॉर्ड प्वॉइंट और 1000 रुपये की इक्सिगो मनी भी मिलेगी। इक्सिगो-एयू एसएफबी के पहले को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लॉन्च पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाउंडर, एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल ने कहा, “वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (डब्ल्यूटीटीसी) की रिसर्च से पता चलता है कि ट्रैवल सेक्टर पूर्व-महामारी के स्तर को पार करते हुए 2024 में अनुमानित 20.7% सालाना ग्रोथ के साथ एक महत्वपूर्ण रीबाउंड के लिए तैयार है। यह ग्रोथ 2023 में भारतीय पर्यटकों के बीच एक मजबूत खर्च के ट्रेंड का संकेत देती है। इसे ध्यान में रखते हुए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यात्रा के प्रति उत्साही लोगों को अनूठी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए, नेक्‍स्‍ट बिलियन यूजर्स को सेवाएं प्रदान करने वाले भारत के अग्रणी ट्रैवल प्लेटफॉर्म इक्सिगो के साथ साझेदारी की है। इक्सिगो-एयू क्रेडिट कार्ड एयू के बैंकिंग इनोवेशन और इक्सिगो की ट्रैवल एक्‍सपर्टीज को प्रदर्शित करता है, जो रिवार्ड और सुविधा के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं।”

इक्सिगो के को-फाउंडर रजनीश कुमार और आलोक बाजपेयी ने कहा, “कि इक्सिगो में, हमारा जोर हमेशा प्रोडक्‍ट इनोवेशन और ऐसी सेवाओं की पेशकश पर रहा है जो यात्रा को सहज अनुभव वाला बनाती हैं। हम अपने को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लॉन्च के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी करके रोमांचित हैं। यह सहयोग यात्रियों को एक बिना रुकावट, फायदेमंद और यादगार यात्रा प्रदान करने के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस इनोवेटिव कार्ड के साथ, हमारा लक्ष्य यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना है, जिससे ग्राहकों को कई तरह के बेनेफिट के साथ-साथ क्रेडिट तक पहुंच प्रदान की जा सके।” ग्राहक लेनदेन पर 1 फीसदी फ्यूल सरचार्ज डिस्काउंट का भी लाभ ले सकते हैं, जिससे प्रत्येक ड्राइव कॉस्ट-इफेक्टिव हो जाएगी। कार्ड का नाममात्र एनुअल फीस 999 + जीएसटी है, जो शुरुआती 30 दिनों में सिर्फ 1000 रुपये खर्च करने पर माफ हो जाएगी। इसके अलावा, न्यूनतम 1 लाख रुपये खर्च के साथ अगले साल के लिए एनुअल फीस भी माफ कर दिया जाएगा।

